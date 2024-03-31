https://ria.ru/20240331/ukraina-1936922107.html

"Непростые месяцы". Экс-глава МИД сделал заявление о будущем Украины

"Непростые месяцы". Экс-глава МИД сделал заявление о будущем Украины - РИА Новости, 31.03.2024

"Непростые месяцы". Экс-глава МИД сделал заявление о будущем Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что на фоне задержки военной помощи Западом ближайшие четыре месяца станут для Украины непростыми... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:28

2024-03-31T10:28

2024-03-31T10:28

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что на фоне задержки военной помощи Западом ближайшие четыре месяца станут для Украины непростыми и определяющими, с этим связаны и массовые кадровые перестановки. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада".Ранее Владимир Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. "Прекрасно знаем, что ближайшие плюс-минус четыре месяца могут стать если не критическими, то во многом определяющими… Действительно ближайшие месяцы будут непростыми", - сказал Климкин. По словам Климкина, сложности в стране связаны с задержкой военной помощи со стороны Запада. При этом он назвал ближайшие события, как "новым этапом войны", для которого Украине нужна новая персональная команда, "и последние кадровые изменения в стране являются частью этой истории", - подчеркнул экс-глава МИД. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии, а главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявлял, что ситуация на поле боя сложная и требует от украинских военных максимального напряжения сил. Директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240331/razoblachili-1936901310.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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