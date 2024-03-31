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Глава Херсонской области назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 31.03.2024
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06:45 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936902410.html
Глава Херсонской области назвал Зеленского диктатором
Глава Херсонской области назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 31.03.2024
Глава Херсонской области назвал Зеленского диктатором
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T06:45
2024-03-31T06:45
в мире
украина
владимир зеленский
владимир сальдо
николай азаров (политик)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая. "Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, Зеленский утратил права говорить от имени Украины и украинского народа.
https://ria.ru/20240331/razoblachili-1936901310.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, николай азаров (политик), херсонская область
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Николай Азаров (политик), Херсонская область
Глава Херсонской области назвал Зеленского диктатором

Сальдо: Зеленский стал для Украины военным диктатором

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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"Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, Зеленский утратил права говорить от имени Украины и украинского народа.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир СальдоНиколай Азаров (политик)Херсонская область
 
 
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