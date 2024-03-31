https://ria.ru/20240331/ukraina-1936902410.html

Глава Херсонской области назвал Зеленского диктатором

Глава Херсонской области назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 31.03.2024

Глава Херсонской области назвал Зеленского диктатором

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T06:45

2024-03-31T06:45

2024-03-31T06:45

в мире

украина

владимир зеленский

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николай азаров (политик)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая. "Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, Зеленский утратил права говорить от имени Украины и украинского народа.

https://ria.ru/20240331/razoblachili-1936901310.html

https://ria.ru/20240331/koshelek-1936896672.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, николай азаров (политик), херсонская область