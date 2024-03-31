https://ria.ru/20240331/ukraina-1936896024.html

"План простой": Рогов обратился к Зеленскому с предложением

"План простой": Рогов обратился к Зеленскому с предложением - РИА Новости, 31.03.2024

"План простой": Рогов обратился к Зеленскому с предложением

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил Владимиру Зеленскому для... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T03:41

2024-03-31T03:41

2024-03-31T04:52

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

владимир рогов

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил Владимиру Зеленскому для прекращения конфликта на Украине начать с отвода украинских войск с оккупированных ими частей новых регионов России. Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь же в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского, указала, что тот нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы". "План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР", - сказал Рогов РИА Новости. После этого, по его словам, переговоры должны сводиться только к одному – началу процесса капитуляции и освобождения юго-восточных русских земель, подконтрольных Киеву, от нацисткой власти, с параллельной денацификацией, демилитаризацией и закреплением русского язык как государственного. "В перспективе в областях - Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и так до Львовской и Закарпатской - должны пройти свободные референдумы, на которых люди выразят свое видение будущего: в составе какого государства им быть", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240330/vsu-1936880795.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936874317.html

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в мире, киев, владимир зеленский, владимир рогов, мария захарова