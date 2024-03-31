"План простой": Рогов обратился к Зеленскому с предложением
Рогов предложил Зеленскому начать с отвода украинских войск из новых регионов РФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил Владимиру Зеленскому для прекращения конфликта на Украине начать с отвода украинских войск с оккупированных ими частей новых регионов России.
Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь же в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского, указала, что тот нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы".
"План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР", - сказал Рогов РИА Новости.
После этого, по его словам, переговоры должны сводиться только к одному – началу процесса капитуляции и освобождения юго-восточных русских земель, подконтрольных Киеву, от нацисткой власти, с параллельной денацификацией, демилитаризацией и закреплением русского язык как государственного.
"В перспективе в областях - Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и так до Львовской и Закарпатской - должны пройти свободные референдумы, на которых люди выразят свое видение будущего: в составе какого государства им быть", - подчеркнул Рогов.