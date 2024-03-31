Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 31.03.2024 (обновлено: 04:53 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936894330.html
В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти
В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти - РИА Новости, 31.03.2024
В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T03:07
2024-03-31T04:53
в мире
михаил шеремет
николай азаров (политик)
украина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая. "Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, страх толкает Зеленского начать торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936874317.html
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил шеремет, николай азаров (политик), украина, госдума рф
В мире, Михаил Шеремет, Николай Азаров (политик), Украина, Госдума РФ
В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти

В Госдуме заявили, что на Украине запущен процесс узурпации власти

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
"Не послушал": в Киеве раскрыли, о чем Киссинджер предупредил Зеленского
Вчера, 20:40
"Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, страх толкает Зеленского начать торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией
Вчера, 10:47
 
В миреМихаил ШереметНиколай Азаров (политик)УкраинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала