https://ria.ru/20240331/ukraina-1936894330.html

В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти

В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти - РИА Новости, 31.03.2024

В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T03:07

2024-03-31T03:07

2024-03-31T04:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая. "Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, страх толкает Зеленского начать торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936874317.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

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в мире, михаил шеремет, николай азаров (политик), украина, госдума рф