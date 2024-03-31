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На Украине зафиксировали рост домашнего насилия, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2024
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01:22 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936891297.html
На Украине зафиксировали рост домашнего насилия, пишут СМИ
На Украине зафиксировали рост домашнего насилия, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2024
На Украине зафиксировали рост домашнего насилия, пишут СМИ
Законопроект об усилении ответственности за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола вынесут на рассмотрение на Украине на фоне роста случаев... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T01:22
2024-03-31T01:22
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Законопроект об усилении ответственности за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола вынесут на рассмотрение на Украине на фоне роста случаев домашнего насилия в стране, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные МВД. По информации издания, в 2023 году национальная полиция Украины зарегистрировала свыше 291 тысячи фактов домашнего насилия, что на 20% больше, чем в 2022 году. При этом количество зарегистрированных уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, увеличилось на 80%, а административных - на 36%. Согласно прогнозам аналитического центра украинского МВД, в 2024 году ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, уголовных - до 30%. "Инициированным МВД и парламентариями законопроектом №8329 предлагается усилить ответственность за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола. Проект закона был принят за основу Верховной Радой 22 ноября 2023 года. Вскоре документ вынесут на рассмотрение для принятия в целом", - говорится в материале издания. Инициирование изменений связано с ратификацией Украиной Стамбульской конвенции, поясняет издание. Парламент Украины 20 июня 2022 года поддержал ратификацию Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, 14 марта 2012 года стала Турция. Однако в марте 2021 года президент страны Тайип Эрдоган объявил о выходе из конвенции, заявив, что цель конвенции была подвергнута изменениям и отныне документ "несовместим с социальными и семейными ценностями Турции". ЕС раскритиковал данное решение Анкары.
https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903624377.html
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в мире, украина, совет европы, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Совет Европы, Верховная Рада Украины, Евросоюз
На Украине зафиксировали рост домашнего насилия, пишут СМИ

"Украинская правда": На Украине рассмотрят законопроект о домашнем насилии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Законопроект об усилении ответственности за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола вынесут на рассмотрение на Украине на фоне роста случаев домашнего насилия в стране, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные МВД.
По информации издания, в 2023 году национальная полиция Украины зарегистрировала свыше 291 тысячи фактов домашнего насилия, что на 20% больше, чем в 2022 году. При этом количество зарегистрированных уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, увеличилось на 80%, а административных - на 36%. Согласно прогнозам аналитического центра украинского МВД, в 2024 году ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, уголовных - до 30%.
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"Инициированным МВД и парламентариями законопроектом №8329 предлагается усилить ответственность за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола. Проект закона был принят за основу Верховной Радой 22 ноября 2023 года. Вскоре документ вынесут на рассмотрение для принятия в целом", - говорится в материале издания.
Инициирование изменений связано с ратификацией Украиной Стамбульской конвенции, поясняет издание.
Парламент Украины 20 июня 2022 года поддержал ратификацию Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, 14 марта 2012 года стала Турция. Однако в марте 2021 года президент страны Тайип Эрдоган объявил о выходе из конвенции, заявив, что цель конвенции была подвергнута изменениям и отныне документ "несовместим с социальными и семейными ценностями Турции". ЕС раскритиковал данное решение Анкары.
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