https://ria.ru/20240331/ukaz-1936912720.html

Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу

Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу - РИА Новости, 31.03.2024

Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в вооруженные силы с 1 апреля по 15 июля, документ размещен на сайте опубликования правовых... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T09:12

2024-03-31T09:12

2024-03-31T17:16

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в вооруженные силы с 1 апреля по 15 июля, документ размещен на сайте опубликования правовых актов."Руководствуясь Федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 33-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановляю: 1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек", — говорится в нем.Документ предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу поручили правительству, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям.Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним отдельных местностей.Как подчеркивал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский, призывников не будут направлять в пункты дислокации подразделений ВС России в новых регионах или для участия в спецоперации.С 16 апреля начнет работу прямая телефонная линия Генерального штаба по вопросам призыва.

https://ria.ru/20240329/prizyv-1936578324.html

https://ria.ru/20230817/pripisnoe_svidetelstvo-1890550998.html

https://ria.ru/20240319/povestki-1934260707.html

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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф