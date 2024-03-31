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Волонтеры рассказали, сколько насчитали тюленей в Калининградской области
Волонтеры рассказали, сколько насчитали тюленей в Калининградской области - РИА Новости, 31.03.2024
Волонтеры рассказали, сколько насчитали тюленей в Калининградской области
Волонтеры насчитали 12 тюленей и тюленят на побережье Калининградской области, они прошли пешком побережье Балтийского моря протяженностью 157 километров,... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:45
2024-03-31T12:45
2024-03-31T12:45
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КАЛИНИНГРАД, 31 мар - РИА Новости. Волонтеры насчитали 12 тюленей и тюленят на побережье Калининградской области, они прошли пешком побережье Балтийского моря протяженностью 157 километров, сообщает на своей странице "Вконтакте" институт Балтийского моря. "Итоги одновременного учета 30.03.2024 года: шесть молодых тюленей (пять встречены на берегу, одного застали уходящим в воду) плюс четыре взрослых в воде (все в районе Балтийской косы) плюс два взрослых мертвых. Итого 12 встреч", - говорится в сообщении. Двадцать второго марта институт Балтийского моря на своей странице в социальной сети "Вконтакте" обратился с просьбой к жителям Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и тюленят. С помощью волонтеров в прошлом году удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя. Для участия нужно было заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору акции. "Силами волонтёров прошли все (!!!) 157 километров побережья, нашли несколько тюленей... зарядили свои батарейки свежим воздухом и солнцем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240123/tyulen-1923007769.html
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общество, балтийское море, калининградская область
Хорошие новости, Общество, Балтийское море, Калининградская область
Волонтеры рассказали, сколько насчитали тюленей в Калининградской области
Волонтеры насчитали 12 тюленей на побережье в Калининградской области