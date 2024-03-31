https://ria.ru/20240331/turtsiya-1936910808.html

В Турции задержали более 50 подозреваемых в причастности к ИГ*

В Турции задержали более 50 подозреваемых в причастности к ИГ* - РИА Новости, 31.03.2024

В Турции задержали более 50 подозреваемых в причастности к ИГ*

Турецкие органы безопасности задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил в воскресенье... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T09:05

2024-03-31T09:05

2024-03-31T09:06

в мире

турция

россия

стамбул

исламское государство*

hurriyet

крокус сити холл

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СТАМБУЛ, 31 мар — РИА Новости. Турецкие органы безопасности задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил в воскресенье министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети Х.Во вторник министр сообщал о 147 задержанных по подозрению в причастности к ИГ*. "Пятьдесят один человек задержан в результате проводившейся четыре дня в 21 провинции операции против ИГ*", — сообщил министр. Операции проведены в том числе в Стамбуле и Анталье. При обысках изъято большое количество документов группировки. Министр ранее сообщал, что с 1 июня 2023 года по 25 марта задержаны более 2,9 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ*, из них почти 700 арестованы. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе. Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус Сити Холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, россия, стамбул, исламское государство*, hurriyet, крокус сити холл