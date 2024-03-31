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В Турции задержали более 50 подозреваемых в причастности к ИГ* - РИА Новости, 31.03.2024
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09:05 31.03.2024 (обновлено: 09:06 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/turtsiya-1936910808.html
В Турции задержали более 50 подозреваемых в причастности к ИГ*
В Турции задержали более 50 подозреваемых в причастности к ИГ* - РИА Новости, 31.03.2024
В Турции задержали более 50 подозреваемых в причастности к ИГ*
Турецкие органы безопасности задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил в воскресенье... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:05
2024-03-31T09:06
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СТАМБУЛ, 31 мар — РИА Новости. Турецкие органы безопасности задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил в воскресенье министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети Х.Во вторник министр сообщал о 147 задержанных по подозрению в причастности к ИГ*. "Пятьдесят один человек задержан в результате проводившейся четыре дня в 21 провинции операции против ИГ*", — сообщил министр. Операции проведены в том числе в Стамбуле и Анталье. При обысках изъято большое количество документов группировки. Министр ранее сообщал, что с 1 июня 2023 года по 25 марта задержаны более 2,9 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ*, из них почти 700 арестованы. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе. Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус Сити Холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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в мире, турция, россия, стамбул, исламское государство*, hurriyet, крокус сити холл
В мире, Турция, Россия, Стамбул, Исламское государство*, Hurriyet, Крокус Сити Холл
В Турции задержали более 50 подозреваемых в причастности к ИГ*

МВД Турции сообщило о задержании 51 подозреваемого в причастности к ИГ

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 31 мар — РИА Новости. Турецкие органы безопасности задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил в воскресенье министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети Х.
Во вторник министр сообщал о 147 задержанных по подозрению в причастности к ИГ*.
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"Пятьдесят один человек задержан в результате проводившейся четыре дня в 21 провинции операции против ИГ*", — сообщил министр.
Операции проведены в том числе в Стамбуле и Анталье. При обысках изъято большое количество документов группировки.
Министр ранее сообщал, что с 1 июня 2023 года по 25 марта задержаны более 2,9 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ*, из них почти 700 арестованы.
Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.
Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус Сити Холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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В миреТурцияРоссияСтамбулИсламское государство*HurriyetКрокус Сити Холл
 
 
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