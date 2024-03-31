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Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за "день трансгендеров" - РИА Новости, 31.03.2024
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00:26 31.03.2024 (обновлено: 00:28 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/tramp-1936888359.html
Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за "день трансгендеров"
Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за "день трансгендеров" - РИА Новости, 31.03.2024
Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за "день трансгендеров"
Избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа потребовал от нынешнего главы государства Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T00:26
2024-03-31T00:28
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа потребовал от нынешнего главы государства Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он назначил на пасхальное воскресенье "день видимости трансгендеров". Опубликованную накануне прокламацию в окружении кандидата-республиканца назвали "богохульством" и еще одним примером "наступления администрации Байдена на христианскую веру". "Мы призываем разваливающуюся кампанию Джо Байдена и Белый дом выступить с извинениями перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что завтра есть место для одного празднования – воскрешения Христа", - сказано в заявлении от имени национального пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Левитт. В воскресенье последователи западных христианских конфессий празднуют Пасху. Байден накануне выпустил прокламацию, которой объявил воскресенье, 31 марта, "днем видимости трансгендеров" - в знак поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации. "Мы направляем послание всем трансгендерам-американцам. Вы любимы, вас слышат, вас понимают, вы сопричастны, вы – Америка. Вся моя администрация и я поддерживаем вас", - сказано в документе.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за "день трансгендеров"

Штаб Трампа потребовал от Джо Байдена извиниться перед христианами

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа потребовал от нынешнего главы государства Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он назначил на пасхальное воскресенье "день видимости трансгендеров".
Опубликованную накануне прокламацию в окружении кандидата-республиканца назвали "богохульством" и еще одним примером "наступления администрации Байдена на христианскую веру".
"Мы призываем разваливающуюся кампанию Джо Байдена и Белый дом выступить с извинениями перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что завтра есть место для одного празднования – воскрешения Христа", - сказано в заявлении от имени национального пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Левитт.
В воскресенье последователи западных христианских конфессий празднуют Пасху.
Байден накануне выпустил прокламацию, которой объявил воскресенье, 31 марта, "днем видимости трансгендеров" - в знак поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации. "Мы направляем послание всем трансгендерам-американцам. Вы любимы, вас слышат, вас понимают, вы сопричастны, вы – Америка. Вся моя администрация и я поддерживаем вас", - сказано в документе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США вместо Байдена
19 марта, 02:49
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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