https://ria.ru/20240331/tramp-1936888359.html

Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за "день трансгендеров"

Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за "день трансгендеров" - РИА Новости, 31.03.2024

Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за "день трансгендеров"

Избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа потребовал от нынешнего главы государства Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T00:26

2024-03-31T00:26

2024-03-31T00:28

в мире

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джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа потребовал от нынешнего главы государства Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он назначил на пасхальное воскресенье "день видимости трансгендеров". Опубликованную накануне прокламацию в окружении кандидата-республиканца назвали "богохульством" и еще одним примером "наступления администрации Байдена на христианскую веру". "Мы призываем разваливающуюся кампанию Джо Байдена и Белый дом выступить с извинениями перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что завтра есть место для одного празднования – воскрешения Христа", - сказано в заявлении от имени национального пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Левитт. В воскресенье последователи западных христианских конфессий празднуют Пасху. Байден накануне выпустил прокламацию, которой объявил воскресенье, 31 марта, "днем видимости трансгендеров" - в знак поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации. "Мы направляем послание всем трансгендерам-американцам. Вы любимы, вас слышат, вас понимают, вы сопричастны, вы – Америка. Вся моя администрация и я поддерживаем вас", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп