Отец террориста Мирзоева* рассказал о его планах вернуться в Таджикистан
Отец террориста Мирзоева рассказал о его планах вернуться в Таджикистан в марте
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДалержон Мирзоев*, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Далержон Мирзоев*, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы. Архивное фото
РУДАКИ (Таджикистан), 31 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Обвиняемый в совершении теракта в "Крокус сити холе" Далерджон Мирзоев* говорил родителям, что вернётся из России в Таджикистан 24-25 марта, сообщил РИА Новости его отец Барот Мирзоев.
"Двадцатого марта он позвонил нам и сказал, что 24 или 25 марта вернется домой", - сказал он.
По словам Мирзоева, сын регулярно звонил из России и подолгу разговаривал с мамой, женой и сестрой и присылал деньги.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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26 марта, 08:00
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридун Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов*, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.