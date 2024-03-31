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Родители террориста, напавшего на "Крокус", принесли соболезнования - РИА Новости, 31.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:46 31.03.2024 (обновлено: 16:11 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/terakt-1936954830.html
Родители террориста, напавшего на "Крокус", принесли соболезнования
Родители террориста, напавшего на "Крокус", принесли соболезнования - РИА Новости, 31.03.2024
Родители террориста, напавшего на "Крокус", принесли соболезнования
Родители участника нападения на "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева* соболезнуют семьям жертв теракта, в результате которого погибли 144 человека, передаёт... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T15:46
2024-03-31T16:11
теракт в "крокус сити холле"
крокус
общество
владимир путин
россия
украина
брянская область
михаил мурашко
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РУДАКИ (Таджикистан), 31 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Родители участника нападения на "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева* соболезнуют семьям жертв теракта, в результате которого погибли 144 человека, передаёт корреспондент РИА Новости.Корреспондент РИА Новости нашла дом Мирзоева* в 35 километрах от Душанбе. Ворота открыты, но ко входящим относятся настороженно и говорят неохотно."Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать", - сказала РИА Новости мать Мирзоева* Гульракат Мирзоева.Его отец Барот Мирзоев также выразил соболезнования. "Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким", - сказал он РИА Новости.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридун Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов*, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
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Соболезнования родителей Мирзоева, одного из обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Корреспондент РИА Новости нашла дом семьи участника нападения на "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева в 35 километрах от Душанбе. Родители Мирзоева заявили РИА Новости, что приносят соболезнования родственникам погибших в теракте. По словам матери, она не верит, что ее сын мог сделать такое.
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крокус, общество, владимир путин, россия, украина, брянская область, михаил мурашко, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Общество, Владимир Путин, Россия, Украина, Брянская область, Михаил Мурашко, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Родители террориста, напавшего на "Крокус", принесли соболезнования

Родители террориста Мирзоева, напавшего на "Крокус", принесли соболезнования

Читать ria.ru в
РУДАКИ (Таджикистан), 31 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Родители участника нападения на "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева* соболезнуют семьям жертв теракта, в результате которого погибли 144 человека, передаёт корреспондент РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости нашла дом Мирзоева* в 35 километрах от Душанбе. Ворота открыты, но ко входящим относятся настороженно и говорят неохотно.
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"Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать", - сказала РИА Новости мать Мирзоева* Гульракат Мирзоева.
Его отец Барот Мирзоев также выразил соболезнования. "Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким", - сказал он РИА Новости.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридун Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов*, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусОбществоВладимир ПутинРоссияУкраинаБрянская областьМихаил МурашкоАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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