https://ria.ru/20240331/terakt-1936945605.html

Песков рассказал подробности о работе Путина после теракта в "Крокусе"

Песков рассказал подробности о работе Путина после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 31.03.2024

Песков рассказал подробности о работе Путина после теракта в "Крокусе"

После теракта в "Крокусе" президент РФ Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур, которые докладывали ему о том, как готовилось и... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T14:26

2024-03-31T14:26

2024-03-31T14:26

россия

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

теракт в "крокус сити холле"

безопасность

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. После теракта в "Крокусе" президент РФ Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур, которые докладывали ему о том, как готовилось и происходило задержание, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на видео, выложенном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Утром уже работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте, то есть прям по прямой связи выходят на него руководители, в первую очередь, на тот момент руководители силовых структур и докладывали ему о том, как готовилось, как происходило задержание", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.На вопрос, прошла ли вся ночь у президента без сна, Песков ответил: "Конечно". "В такие моменты собственно не до сна никому, особенно главе государства", - добавил он.

https://ria.ru/20240330/terakt-1936823814.html

россия

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Видео работы Путина после теракта в "Крокусе" Видео работы Путина после теракта в "Крокусе" 2024-03-31T14:26 true PT1M46S

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, безопасность, московская область (подмосковье)