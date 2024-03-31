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Песков рассказал подробности о работе Путина после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 31.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:26 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/terakt-1936945605.html
Песков рассказал подробности о работе Путина после теракта в "Крокусе"
Песков рассказал подробности о работе Путина после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 31.03.2024
Песков рассказал подробности о работе Путина после теракта в "Крокусе"
После теракта в "Крокусе" президент РФ Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур, которые докладывали ему о том, как готовилось и... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:26
2024-03-31T14:26
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. После теракта в "Крокусе" президент РФ Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур, которые докладывали ему о том, как готовилось и происходило задержание, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на видео, выложенном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Утром уже работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте, то есть прям по прямой связи выходят на него руководители, в первую очередь, на тот момент руководители силовых структур и докладывали ему о том, как готовилось, как происходило задержание", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.На вопрос, прошла ли вся ночь у президента без сна, Песков ответил: "Конечно". "В такие моменты собственно не до сна никому, особенно главе государства", - добавил он.
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Видео работы Путина после теракта в "Крокусе"
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россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, безопасность, московская область (подмосковье)
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность, Московская область (Подмосковье)
Песков рассказал подробности о работе Путина после теракта в "Крокусе"

Песков: Путин после теракта постоянно был на связи с главами силовых структур

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. После теракта в "Крокусе" президент РФ Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур, которые докладывали ему о том, как готовилось и происходило задержание, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на видео, выложенном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«
"Утром уже работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте, то есть прям по прямой связи выходят на него руководители, в первую очередь, на тот момент руководители силовых структур и докладывали ему о том, как готовилось, как происходило задержание", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.
На вопрос, прошла ли вся ночь у президента без сна, Песков ответил: "Конечно".
"В такие моменты собственно не до сна никому, особенно главе государства", - добавил он.
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Песков рассказал о реакции Путина на трагедии, подобные теракту в "Крокусе"
30 марта, 14:21
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел ЗарубинБезопасностьМосковская область (Подмосковье)
 
 
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