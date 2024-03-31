https://ria.ru/20240331/terakt-1936916902.html
В Турции сообщили подробности теракта в сирийском городе Аазаз
В Турции сообщили подробности теракта в сирийском городе Аазаз - РИА Новости, 31.03.2024
В Турции сообщили подробности теракта в сирийском городе Аазаз
Четыре человека погибли, двадцать получили ранения в теракте в сирийском городе Аазаз на севере страны, вблизи границы с Турцией, передаёт турецкое... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T10:35
2024-03-31T10:35
2024-03-31T10:35
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АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли, двадцать получили ранения в теракте в сирийском городе Аазаз на севере страны, вблизи границы с Турцией, передаёт турецкое государственное агентство Anadolu. "Бомба, установленная на автомобиле, взорвалась на оживлённой улице города Аазаз напротив Килиса. По предварительным данным, в результате теракта погибли 4 мирных жителя, 20 человек получили ранения", — передало издание. После теракта в районе были усилены меры безопасности, а раненые были госпитализированы. Местные силы безопасности обследовали место происшествия и начали расследование теракта. "Никто пока не взял на себя ответственность за теракт", - уточняет агентство.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, килис (провинция)
В мире, Турция, Килис (провинция)
В Турции сообщили подробности теракта в сирийском городе Аазаз
При теракте в сирийском Аазазе у границы с Турцией 4 человека погибли, 20 ранены