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В Турции сообщили подробности теракта в сирийском городе Аазаз - РИА Новости, 31.03.2024
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10:35 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/terakt-1936916902.html
В Турции сообщили подробности теракта в сирийском городе Аазаз
В Турции сообщили подробности теракта в сирийском городе Аазаз - РИА Новости, 31.03.2024
В Турции сообщили подробности теракта в сирийском городе Аазаз
Четыре человека погибли, двадцать получили ранения в теракте в сирийском городе Аазаз на севере страны, вблизи границы с Турцией, передаёт турецкое... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T10:35
2024-03-31T10:35
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АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли, двадцать получили ранения в теракте в сирийском городе Аазаз на севере страны, вблизи границы с Турцией, передаёт турецкое государственное агентство Anadolu. "Бомба, установленная на автомобиле, взорвалась на оживлённой улице города Аазаз напротив Килиса. По предварительным данным, в результате теракта погибли 4 мирных жителя, 20 человек получили ранения", — передало издание. После теракта в районе были усилены меры безопасности, а раненые были госпитализированы. Местные силы безопасности обследовали место происшествия и начали расследование теракта. "Никто пока не взял на себя ответственность за теракт", - уточняет агентство.
https://ria.ru/20240331/turtsiya-1936910808.html
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в мире, турция, килис (провинция)
В мире, Турция, Килис (провинция)
В Турции сообщили подробности теракта в сирийском городе Аазаз

При теракте в сирийском Аазазе у границы с Турцией 4 человека погибли, 20 ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой помощи
Красный крест на автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли, двадцать получили ранения в теракте в сирийском городе Аазаз на севере страны, вблизи границы с Турцией, передаёт турецкое государственное агентство Anadolu.
«
"Бомба, установленная на автомобиле, взорвалась на оживлённой улице города Аазаз напротив Килиса. По предварительным данным, в результате теракта погибли 4 мирных жителя, 20 человек получили ранения", — передало издание.
После теракта в районе были усилены меры безопасности, а раненые были госпитализированы. Местные силы безопасности обследовали место происшествия и начали расследование теракта.
"Никто пока не взял на себя ответственность за теракт", - уточняет агентство.
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В миреТурцияКилис (провинция)
 
 
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