https://ria.ru/20240331/tekstil-1936732394.html

Ефимов: объем производства текстиля в Москве вырос на 10,4 процента

Ефимов: объем производства текстиля в Москве вырос на 10,4 процента - РИА Новости, 31.03.2024

Ефимов: объем производства текстиля в Москве вырос на 10,4 процента

Московские компании, занимающиеся производством текстильных изделий, в январе текущего года увеличили объемы выпускаемой продукции на 10,4% в сравнении с... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T12:07

2024-03-31T12:07

2024-03-31T12:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590407_0:184:1800:1198_1920x0_80_0_0_9d156436533c08f23df79548d4ec9c24.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Московские компании, занимающиеся производством текстильных изделий, в январе текущего года увеличили объемы выпускаемой продукции на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве работают около 350 заводов легкой промышленности, на них трудоустроены примерно 11,5 тысячи человек. Компании продолжают демонстрировать высокие темпы роста, в этом им помогает поддержка города. По итогам января 2024 года предприятия, производящие текстильные изделия, нарастили выпуск продукции на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что предприятиями этой сферы было поставлено заказчикам на 108,9% больше товаров, чем за такой же период прошлого года.В Москве промышленные компании могут воспользоваться более 20 финансовыми и нефинансовыми инструментами. К примеру, доступны субсидии и льготные займы. Благодаря чему компании могут развиваться, производить большой спектр инновационных изделий, а также выходить на новые рынки сбыта и прочее.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что производителем текстиля для уборки "Диагональ-Текстильторг" за прошлый год было выпущено свыше 150 тыс. изделий, а также отгружено продукции свыше чем на 4 млн руб. Он добавил, что другое предприятие Red Meter по выпуску одежды и тканей в период прошлого года увеличило объемы производства на 27% относительно показателей 2022 года. Компанией было выпущено более 107 тысяч единиц продукции.Москва – это город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, где трудятся 725 тыс. сотрудников. Каждый год в мегаполисе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары: одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медоборудование, сложная техника.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В мегаполисе созданы комфортные условия для развития малых, средних, а также крупных предприятий.Ранее Ефимов сообщал, что в январе 2024 года оборот обрабатывающей промышленности столицы, за исключением нефтегазового сектора, составил 510,2 млрд руб., что на 52,2% больше данных января 2023 года в сопоставимых ценах.

https://ria.ru/20240305/efimov-1931106031.html

https://ria.ru/20240306/proizvodstvo-1931335264.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва