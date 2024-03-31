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Ефимов: объем производства текстиля в Москве вырос на 10,4 процента - РИА Новости, 31.03.2024
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12:07 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/tekstil-1936732394.html
Ефимов: объем производства текстиля в Москве вырос на 10,4 процента
Ефимов: объем производства текстиля в Москве вырос на 10,4 процента - РИА Новости, 31.03.2024
Ефимов: объем производства текстиля в Москве вырос на 10,4 процента
Московские компании, занимающиеся производством текстильных изделий, в январе текущего года увеличили объемы выпускаемой продукции на 10,4% в сравнении с... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:07
2024-03-31T12:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Московские компании, занимающиеся производством текстильных изделий, в январе текущего года увеличили объемы выпускаемой продукции на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве работают около 350 заводов легкой промышленности, на них трудоустроены примерно 11,5 тысячи человек. Компании продолжают демонстрировать высокие темпы роста, в этом им помогает поддержка города. По итогам января 2024 года предприятия, производящие текстильные изделия, нарастили выпуск продукции на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что предприятиями этой сферы было поставлено заказчикам на 108,9% больше товаров, чем за такой же период прошлого года.В Москве промышленные компании могут воспользоваться более 20 финансовыми и нефинансовыми инструментами. К примеру, доступны субсидии и льготные займы. Благодаря чему компании могут развиваться, производить большой спектр инновационных изделий, а также выходить на новые рынки сбыта и прочее.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что производителем текстиля для уборки "Диагональ-Текстильторг" за прошлый год было выпущено свыше 150 тыс. изделий, а также отгружено продукции свыше чем на 4 млн руб. Он добавил, что другое предприятие Red Meter по выпуску одежды и тканей в период прошлого года увеличило объемы производства на 27% относительно показателей 2022 года. Компанией было выпущено более 107 тысяч единиц продукции.Москва – это город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, где трудятся 725 тыс. сотрудников. Каждый год в мегаполисе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары: одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медоборудование, сложная техника.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В мегаполисе созданы комфортные условия для развития малых, средних, а также крупных предприятий.Ранее Ефимов сообщал, что в январе 2024 года оборот обрабатывающей промышленности столицы, за исключением нефтегазового сектора, составил 510,2 млрд руб., что на 52,2% больше данных января 2023 года в сопоставимых ценах.
https://ria.ru/20240305/efimov-1931106031.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: объем производства текстиля в Москве вырос на 10,4 процента

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Московские компании, занимающиеся производством текстильных изделий, в январе текущего года увеличили объемы выпускаемой продукции на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве работают около 350 заводов легкой промышленности, на них трудоустроены примерно 11,5 тысячи человек. Компании продолжают демонстрировать высокие темпы роста, в этом им помогает поддержка города. По итогам января 2024 года предприятия, производящие текстильные изделия, нарастили выпуск продукции на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что предприятиями этой сферы было поставлено заказчикам на 108,9% больше товаров, чем за такой же период прошлого года.
В Москве промышленные компании могут воспользоваться более 20 финансовыми и нефинансовыми инструментами. К примеру, доступны субсидии и льготные займы. Благодаря чему компании могут развиваться, производить большой спектр инновационных изделий, а также выходить на новые рынки сбыта и прочее.
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Ефимов: производство металлообрабатывающего оборудования выросло на 85%
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В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что производителем текстиля для уборки "Диагональ-Текстильторг" за прошлый год было выпущено свыше 150 тыс. изделий, а также отгружено продукции свыше чем на 4 млн руб. Он добавил, что другое предприятие Red Meter по выпуску одежды и тканей в период прошлого года увеличило объемы производства на 27% относительно показателей 2022 года. Компанией было выпущено более 107 тысяч единиц продукции.
Москва – это город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, где трудятся 725 тыс. сотрудников. Каждый год в мегаполисе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары: одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медоборудование, сложная техника.
По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В мегаполисе созданы комфортные условия для развития малых, средних, а также крупных предприятий.
Ранее Ефимов сообщал, что в январе 2024 года оборот обрабатывающей промышленности столицы, за исключением нефтегазового сектора, составил 510,2 млрд руб., что на 52,2% больше данных января 2023 года в сопоставимых ценах.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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