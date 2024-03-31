https://ria.ru/20240331/svo-1936939239.html

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 31.03.2024

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 300 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:21

2024-03-31T13:21

2024-03-31T13:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 300 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении, уточнили в Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, а также109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск и Розовка Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой народной республики отражены девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной и 68-й егерской бригад ВСУ."Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)