https://ria.ru/20240331/svo-1936939239.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 31.03.2024
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 300 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:21
2024-03-31T13:21
2024-03-31T13:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_0:343:3010:2036_1920x0_80_0_0_d64b272fa6eb6a1d4759175fdb49f30c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 300 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении, уточнили в Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, а также109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск и Розовка Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой народной республики отражены девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной и 68-й егерской бригад ВСУ."Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_94b2e9797d6c687ac7b54564c2197f9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении