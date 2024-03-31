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Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 31.03.2024
Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:19
2024-03-31T13:19
2024-03-31T13:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы "Нота", а также склад боеприпасов ВСУ", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
Минобороны: ВС России отразили пять атак на Купянском направлении за сутки