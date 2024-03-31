https://ria.ru/20240331/svo-1936938858.html

Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении

Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 31.03.2024

Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:19

2024-03-31T13:19

2024-03-31T13:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы "Нота", а также склад боеприпасов ВСУ", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика