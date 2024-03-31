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Краснов ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками
Краснов ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками - РИА Новости, 31.03.2024
Краснов ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности западных политиков, в отношении... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:24
2024-03-31T11:24
2024-03-31T11:28
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игорь краснов
павел зарубин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела, что пока нереалистично увидеть на скамье суда украинских и западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела."Увидеть их всех на скамейке правосудия, пока нереалистично. Но могу сказать, что у этих расследований есть и другая сторона. Необходимо собрать все документальные доказательства зверствований неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей. Чтобы в дальнейшем не дать никому исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности", - сказал Краснов."Ну и безусловно, есть принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде", - добавил Краснов.
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россия, игорь краснов, павел зарубин, украина, в мире
Россия, Игорь Краснов, Павел Зарубин, Украина, В мире
Краснов ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками
Краснов: пока нереалистично увидеть в суде украинских и западных политиков