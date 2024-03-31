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Краснов ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками

Краснов ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками - РИА Новости, 31.03.2024

Краснов ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности западных политиков, в отношении... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T11:24

2024-03-31T11:24

2024-03-31T11:28

россия

игорь краснов

павел зарубин

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в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела, что пока нереалистично увидеть на скамье суда украинских и западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела."Увидеть их всех на скамейке правосудия, пока нереалистично. Но могу сказать, что у этих расследований есть и другая сторона. Необходимо собрать все документальные доказательства зверствований неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей. Чтобы в дальнейшем не дать никому исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности", - сказал Краснов."Ну и безусловно, есть принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде", - добавил Краснов.

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россия, игорь краснов, павел зарубин, украина, в мире