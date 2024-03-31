Рейтинг@Mail.ru
"Покончить с ними": в конгрессе США призвали использовать ядерное оружие - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 31.03.2024 (обновлено: 04:17 01.04.2024)
https://ria.ru/20240331/ssha-1936973301.html
"Покончить с ними": в конгрессе США призвали использовать ядерное оружие
"Покончить с ними": в конгрессе США призвали использовать ядерное оружие - РИА Новости, 01.04.2024
"Покончить с ними": в конгрессе США призвали использовать ядерное оружие
Член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 01.04.2024
2024-03-31T18:19
2024-04-01T04:17
в мире
сша
израиль
конгресс сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
энтони блинкен
мичиган
нагасаки (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа, пишет газета Washington Post.Издание ссылается на видеоролик встречи политика с избирателями в штате Мичиган, во время которой он выступил против гуманитарной помощи населению этой территории."Член конгресса от республиканской партии, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа", — пишет газета.В материале отмечается, что один из избирателей поинтересовался у Уолберга о необходимости анонсированного США ранее строительства порта у побережья Газы для доставки гуманитарных грузов. Политик ответил, что на эти цели США не должны тратить ни копейки."Все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим", — призвал Уолберг.Газета обратилась за комментариями в офис политика, где заверили, что Уолберг высказался метафорически.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все население сектора Газа остро нуждается в гуманитарной помощи. По его словам, сто процентов населения Газы находится на тяжелом уровне нехватки продовольствия, их безопасность под серьезной угрозой.
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html
сша
израиль
мичиган
нагасаки (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, конгресс сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, мичиган, нагасаки (город)
В мире, США, Израиль, Конгресс США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Энтони Блинкен, Мичиган, Нагасаки (город)
"Покончить с ними": в конгрессе США призвали использовать ядерное оружие

Конгрессмен Уолберг призвал уничтожить сектор Газа ядерным ударом

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа, пишет газета Washington Post.
Издание ссылается на видеоролик встречи политика с избирателями в штате Мичиган, во время которой он выступил против гуманитарной помощи населению этой территории.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа
29 марта, 10:04
"Член конгресса от республиканской партии, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа", — пишет газета.
В материале отмечается, что один из избирателей поинтересовался у Уолберга о необходимости анонсированного США ранее строительства порта у побережья Газы для доставки гуманитарных грузов. Политик ответил, что на эти цели США не должны тратить ни копейки.
«
"Все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим", — призвал Уолберг.
Газета обратилась за комментариями в офис политика, где заверили, что Уолберг высказался метафорически.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все население сектора Газа остро нуждается в гуманитарной помощи. По его словам, сто процентов населения Газы находится на тяжелом уровне нехватки продовольствия, их безопасность под серьезной угрозой.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАИзраильКонгресс СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЭнтони БлинкенМичиганНагасаки (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала