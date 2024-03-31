https://ria.ru/20240331/ssha-1936973301.html

"Покончить с ними": в конгрессе США призвали использовать ядерное оружие

"Покончить с ними": в конгрессе США призвали использовать ядерное оружие - РИА Новости, 01.04.2024

"Покончить с ними": в конгрессе США призвали использовать ядерное оружие

Член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 01.04.2024

2024-03-31T18:19

2024-03-31T18:19

2024-04-01T04:17

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа, пишет газета Washington Post.Издание ссылается на видеоролик встречи политика с избирателями в штате Мичиган, во время которой он выступил против гуманитарной помощи населению этой территории."Член конгресса от республиканской партии, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа", — пишет газета.В материале отмечается, что один из избирателей поинтересовался у Уолберга о необходимости анонсированного США ранее строительства порта у побережья Газы для доставки гуманитарных грузов. Политик ответил, что на эти цели США не должны тратить ни копейки."Все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим", — призвал Уолберг.Газета обратилась за комментариями в офис политика, где заверили, что Уолберг высказался метафорически.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все население сектора Газа остро нуждается в гуманитарной помощи. По его словам, сто процентов населения Газы находится на тяжелом уровне нехватки продовольствия, их безопасность под серьезной угрозой.

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, израиль, конгресс сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, мичиган, нагасаки (город)