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Шансы победить. В США неожиданно высказались об исходах войны

Шансы победить. В США неожиданно высказались об исходах войны - РИА Новости, 31.03.2024

Шансы победить. В США неожиданно высказались об исходах войны

США сейчас не могут выиграть ни в одном из конфликтов, в которых участвуют, заявил в соцсети Х бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T14:45

2024-03-31T14:45

2024-03-31T14:58

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. США сейчас не могут выиграть ни в одном из конфликтов, в которых участвуют, заявил в соцсети Х бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Если вам надо воевать, то вы идете на войну, когда вы готовы, когда у вас есть чертовски хорошие шансы победить", — написал он.При этом Соединенные Штаты в настоящий момент не способны на это, добавил он.Ранее издание American Thinker писало, что в случае войны между США и Россией американцы не смогут выиграть. Соединенные Штаты не смогут финансировать конфликт такого масштаба, а нынешнее положение американской армии достаточно удручающее. У государства катастрофически не хватает рабочей силы и недостаточно промышленной базы для производства оружия в необходимых количествах, чтобы удовлетворить потребности войны такого масштаба, говорится в материале.

https://ria.ru/20240322/nato-1934962882.html

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