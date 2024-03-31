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Экс-аналитик ЦРУ рассказал, кому на самом деле был нужен теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 31.03.2024
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11:50 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/ssha-1936929723.html
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, кому на самом деле был нужен теракт в "Крокусе"
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, кому на самом деле был нужен теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 31.03.2024
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, кому на самом деле был нужен теракт в "Крокусе"
Теракт в "Крокус Сити Холле" был выгоден Западу, чтобы ослабить Россию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:50
2024-03-31T11:50
в мире
россия
украина
сша
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" был выгоден Западу, чтобы ослабить Россию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Вся операция направлена на то, чтобы атаковать и ослабить Путина. Именно в этом её суть. И британцам, и американцам было наплевать, сколько русских они убьют, пытаясь это сделать", — утверждает он.Джонсон добавил, что США знают о причастности Украины к теракту и просто пытаются выгородить ее.По мнению эксперта, с профессиональной точки зрения американской стороне нужно было сказать, что они не знают, кто совершил теракт, но готовы работать с Россией, чтобы помочь в расследовании, потому что они передали информацию о готовящемся теракте и тоже хотят докопаться до сути.Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности выяснила, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон передавал информацию о подготовке теракта в России в начале марта, но она носила общий характер. Он отметил, что подобные данные из США не всегда бывают конкретными. Бортников уточнил, что заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе. Он отметил, что террористы хотели сбежать именно на Украину, их там ждали и собирались встретить "как героев". Российские спецслужбы сделали все, чтобы этого не произошло.ФСБ также известно, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке, добавил Бортников. По его словам, украинские специалисты выезжали в места нахождения террористов и работали там с ними. Это подтверждает и большое количество иностранцев, которые воюют на стороне киевского режима, — "это и националисты, это наемники, это исламисты", подчеркнул Бортников.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936907574.html
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936805156.html
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в мире, россия, украина, сша, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Украина, США, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, кому на самом деле был нужен теракт в "Крокусе"

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: теракт в "Крокусе" был выгоден Западу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" был выгоден Западу, чтобы ослабить Россию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Вся операция направлена на то, чтобы атаковать и ослабить Путина. Именно в этом её суть. И британцам, и американцам было наплевать, сколько русских они убьют, пытаясь это сделать", — утверждает он.
Джонсон добавил, что США знают о причастности Украины к теракту и просто пытаются выгородить ее.
По мнению эксперта, с профессиональной точки зрения американской стороне нужно было сказать, что они не знают, кто совершил теракт, но готовы работать с Россией, чтобы помочь в расследовании, потому что они передали информацию о готовящемся теракте и тоже хотят докопаться до сути.
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Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности выяснила, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.
Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон передавал информацию о подготовке теракта в России в начале марта, но она носила общий характер. Он отметил, что подобные данные из США не всегда бывают конкретными. Бортников уточнил, что заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе. Он отметил, что террористы хотели сбежать именно на Украину, их там ждали и собирались встретить "как героев". Российские спецслужбы сделали все, чтобы этого не произошло.
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ФСБ также известно, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке, добавил Бортников. По его словам, украинские специалисты выезжали в места нахождения террористов и работали там с ними. Это подтверждает и большое количество иностранцев, которые воюют на стороне киевского режима, — "это и националисты, это наемники, это исламисты", подчеркнул Бортников.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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В миреРоссияУкраинаСШААлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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