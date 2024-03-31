Экс-аналитик ЦРУ рассказал, кому на самом деле был нужен теракт в "Крокусе"
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: теракт в "Крокусе" был выгоден Западу
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" был выгоден Западу, чтобы ослабить Россию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Вся операция направлена на то, чтобы атаковать и ослабить Путина. Именно в этом её суть. И британцам, и американцам было наплевать, сколько русских они убьют, пытаясь это сделать", — утверждает он.
Джонсон добавил, что США знают о причастности Украины к теракту и просто пытаются выгородить ее.
По мнению эксперта, с профессиональной точки зрения американской стороне нужно было сказать, что они не знают, кто совершил теракт, но готовы работать с Россией, чтобы помочь в расследовании, потому что они передали информацию о готовящемся теракте и тоже хотят докопаться до сути.
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Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности выяснила, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.
Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон передавал информацию о подготовке теракта в России в начале марта, но она носила общий характер. Он отметил, что подобные данные из США не всегда бывают конкретными. Бортников уточнил, что заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе. Он отметил, что террористы хотели сбежать именно на Украину, их там ждали и собирались встретить "как героев". Российские спецслужбы сделали все, чтобы этого не произошло.
ФСБ также известно, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке, добавил Бортников. По его словам, украинские специалисты выезжали в места нахождения террористов и работали там с ними. Это подтверждает и большое количество иностранцев, которые воюют на стороне киевского режима, — "это и националисты, это наемники, это исламисты", подчеркнул Бортников.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.