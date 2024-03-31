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В американской Оклахоме баржа врезалась в мост

В американской Оклахоме баржа врезалась в мост - РИА Новости, 31.03.2024

В американской Оклахоме баржа врезалась в мост

Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, сообщила местная патрульная служба полиции в соцсети Х. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T04:25

2024-03-31T04:25

2024-03-31T08:06

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, сообщила местная патрульная служба полиции в соцсети Х."Движение по (шоссе — ред.) US-59 к югу от (города — ред.) Саллисо у водохранилища Керра в настоящее время полностью остановлено из-за того, что баржа врезалась в мост. Сотрудники полицейской дорожной службы направляют движение транспорта в другую сторону от этого места. Мост будет закрыт до тех пор, пока не будет проведена проверка", — говорится в сообщении патрульной службы. Позднее в минтрансе Оклахомы сообщили, что после осмотра инженерами конструкции моста движение по шоссе в районе инцидента было вновь открыто. Во вторник автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал президент Джо Байден.Произошедшее грозит спровоцировать логистический коллапс на восточном побережье, поскольку мост был перекинут через реку Патапско, по которой суда добираются из одного из крупнейших американских портов — Балтиморского — до Чесапикского залива, а затем выходят в Атлантический океан.Американский минтранс уже оценил ежедневный убыток от ЧП примерно в 200 миллионов долларов. В результате происшествия погибли шесть человек.

https://ria.ru/20240327/most-1936244681.html

https://ria.ru/20240329/most-1936518835.html

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в мире, оклахома, балтимор, мэриленд, джо байден, сша