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Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок
Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок - РИА Новости, 31.03.2024
Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок
Президент США Джо Байден в соцсети Х предложил своему предшественнику и вероятному конкуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу сразиться в гольф. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T02:39
2024-03-31T02:39
2024-03-31T04:54
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х предложил своему предшественнику и вероятному конкуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу сразиться в гольф. "Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", - написал он. Байден, который в 81 год баллотируется на второй четырехлетний срок и стремится доказать избирателям свою моложавость, пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору. "Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", - предложил Байден. Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, президент США рассказал, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома – после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден
Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок
Байден предложил Трампу сразиться в гольф и пообещал фору
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости.
Президент США Джо Байден в соцсети Х
предложил своему предшественнику и вероятному конкуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу сразиться в гольф.
"Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", - написал он.
Байден, который в 81 год баллотируется на второй четырехлетний срок и стремится доказать избирателям свою моложавость, пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору.
"Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", - предложил Байден.
Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, президент США рассказал, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома – после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.