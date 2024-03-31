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Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок - РИА Новости, 31.03.2024
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02:39 31.03.2024 (обновлено: 04:54 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/ssha-1936893075.html
Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок
Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок - РИА Новости, 31.03.2024
Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок
Президент США Джо Байден в соцсети Х предложил своему предшественнику и вероятному конкуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу сразиться в гольф. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T02:39
2024-03-31T04:54
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х предложил своему предшественнику и вероятному конкуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу сразиться в гольф. "Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", - написал он. Байден, который в 81 год баллотируется на второй четырехлетний срок и стремится доказать избирателям свою моложавость, пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору. "Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", - предложил Байден. Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, президент США рассказал, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома – после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден
Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок

Байден предложил Трампу сразиться в гольф и пообещал фору

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х предложил своему предшественнику и вероятному конкуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу сразиться в гольф.
"Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", - написал он.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
24 февраля, 23:36
Байден, который в 81 год баллотируется на второй четырехлетний срок и стремится доказать избирателям свою моложавость, пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору.
"Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", - предложил Байден.
Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, президент США рассказал, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома – после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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19 марта, 02:49
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампДжо Байден
 
 
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