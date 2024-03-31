https://ria.ru/20240331/ssha-1936893075.html

Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок

Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок - РИА Новости, 31.03.2024

Дам фору. Байден дерзко вызвал Трампа на поединок

Президент США Джо Байден в соцсети Х предложил своему предшественнику и вероятному конкуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу сразиться в гольф. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T02:39

2024-03-31T02:39

2024-03-31T04:54

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х предложил своему предшественнику и вероятному конкуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу сразиться в гольф. "Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", - написал он. Байден, который в 81 год баллотируется на второй четырехлетний срок и стремится доказать избирателям свою моложавость, пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору. "Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", - предложил Байден. Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, президент США рассказал, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома – после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден