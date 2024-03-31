https://ria.ru/20240331/sputnik-1936935070.html

Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту

Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту - РИА Новости, 31.03.2024

Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту

Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в воскресенье с космодрома Байконур, вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, трансляцию ведет РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T12:48

2024-03-31T12:48

2024-03-31T12:54

космос - риа наука

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роскосмос

ресурс-п (космический аппарат)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в воскресенье с космодрома Байконур, вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, трансляцию ведет "Роскосмос". Спутник отделился от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска. "Ресурс-П" №4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов. Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. И ракета, и аппарат изготовлены в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс". Спутник был доставлен на космодром 11 марта, а 29 марта ракету с ним установили на стартовом столе. Пуск стал пятым российским космическим стартом в 2024 году и уже третьим с Байконура. Для версии ракеты "Союз-2.1б" это 70-й по счёту полёт. Ранее заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов сообщил о планах на этот год запустить два таких спутника.

https://ria.ru/20240321/sputnik-1934620065.html

https://ria.ru/20240111/kosmos-1920726628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), земля, роскосмос, ресурс-п (космический аппарат)