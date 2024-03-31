https://ria.ru/20240331/sputnik-1936935070.html
Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту
Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту - РИА Новости, 31.03.2024
Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в воскресенье с космодрома Байконур, вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, трансляцию ведет РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:48
2024-03-31T12:48
2024-03-31T12:54
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в воскресенье с космодрома Байконур, вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, трансляцию ведет "Роскосмос". Спутник отделился от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска. "Ресурс-П" №4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов. Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. И ракета, и аппарат изготовлены в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс". Спутник был доставлен на космодром 11 марта, а 29 марта ракету с ним установили на стартовом столе. Пуск стал пятым российским космическим стартом в 2024 году и уже третьим с Байконура. Для версии ракеты "Союз-2.1б" это 70-й по счёту полёт. Ранее заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов сообщил о планах на этот год запустить два таких спутника.
https://ria.ru/20240321/sputnik-1934620065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), земля, роскосмос, ресурс-п (космический аппарат)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Роскосмос, Ресурс-П (космический аппарат)
Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в воскресенье с космодрома Байконур, вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, трансляцию
ведет "Роскосмос".
Спутник отделился от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска.
"Ресурс-П" №4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли
с целью исследования природных ресурсов.
Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.
И ракета, и аппарат изготовлены в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс". Спутник был доставлен на космодром 11 марта, а 29 марта ракету с ним установили на стартовом столе.
Пуск стал пятым российским космическим стартом в 2024 году и уже третьим с Байконура. Для версии ракеты "Союз-2.1б" это 70-й по счёту полёт.
Ранее заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов
сообщил о планах на этот год запустить два таких спутника.