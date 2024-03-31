Рейтинг@Mail.ru
Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 31.03.2024 (обновлено: 12:54 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/sputnik-1936935070.html
Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту
Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту - РИА Новости, 31.03.2024
Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в воскресенье с космодрома Байконур, вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, трансляцию ведет РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:48
2024-03-31T12:54
космос - риа наука
байконур (город)
земля
роскосмос
ресурс-п (космический аппарат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936531549_95:0:1233:640_1920x0_80_0_0_4404c280c494708355e8e529a898efa0.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в воскресенье с космодрома Байконур, вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, трансляцию ведет "Роскосмос". Спутник отделился от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска. "Ресурс-П" №4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов. Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. И ракета, и аппарат изготовлены в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс". Спутник был доставлен на космодром 11 марта, а 29 марта ракету с ним установили на стартовом столе. Пуск стал пятым российским космическим стартом в 2024 году и уже третьим с Байконура. Для версии ракеты "Союз-2.1б" это 70-й по счёту полёт. Ранее заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов сообщил о планах на этот год запустить два таких спутника.
https://ria.ru/20240321/sputnik-1934620065.html
https://ria.ru/20240111/kosmos-1920726628.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936531549_238:0:1091:640_1920x0_80_0_0_1f180c78317c892bfdbfee03e903caca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), земля, роскосмос, ресурс-п (космический аппарат)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Роскосмос, Ресурс-П (космический аппарат)
Спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4 вывели на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" №4

© Фото : Космический центр "Южный"Ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур
Ракета космического назначения Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Ресурс-П № 4 на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : Космический центр "Южный"
Ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в воскресенье с космодрома Байконур, вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, трансляцию ведет "Роскосмос".
Спутник отделился от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска.
Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли готовят аппарат дистанционного зондирования Земли Ресурс-П к пуску на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Минск и Москва запустят совместный спутник зондирования Земли в 2029 году
21 марта, 10:11
"Ресурс-П" №4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов.
Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.
И ракета, и аппарат изготовлены в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс". Спутник был доставлен на космодром 11 марта, а 29 марта ракету с ним установили на стартовом столе.
Пуск стал пятым российским космическим стартом в 2024 году и уже третьим с Байконура. Для версии ракеты "Союз-2.1б" это 70-й по счёту полёт.
Ранее заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов сообщил о планах на этот год запустить два таких спутника.
Комета 12P/Понса—Брукса
Ожидания от космонавтики-2024: пуск "Ангары", спутники и новые рекорды
11 января, 14:10
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)ЗемляРоскосмосРесурс-П (космический аппарат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала