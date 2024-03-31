С Байконура запустят спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П"
С Байконура 31 марта запустят спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П"
Пуск ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, способный делать высокодетальные снимки поверхности планеты с разрешением 70 сантиметров, будет запущен на орбиту в воскресенье с космодрома Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Запуск спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4. Дата и время пуска: 31 марта, 12.37 мск", - говорится в материалах госкорпорации.
Отмечается, что аппарат будет выведен на орбиту ракетой "Союз-2.1б". С момента старта до отделения спутника от третьей ступени ракеты пройдет 9 минут 23 секунды.
Ракета и аппарат изготовлены в самарском Ракетно-космическом центра (РКЦ) "Прогресс".
Космический аппарат "Ресурс-П" № 4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов. Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что "Ресурс-П" сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.
Спутник был доставлен на космодром 11 марта, а 29 марта ракету с ним установили на стартовом столе.
Пуск станет пятым российским космическим стартом в 2024 году и уже третьим с Байконура. Для версии ракеты "Союз-2.1б" это будет 70-й полет.
Ранее заместитель гендиректора госкорпорации Михаил Хайлов сообщил о планах на этот год запустить два таких спутника.
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