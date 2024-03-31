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С Байконура запустят спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" - РИА Новости, 31.03.2024
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04:44 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/sputnik-1936898854.html
С Байконура запустят спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П"
С Байконура запустят спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" - РИА Новости, 31.03.2024
С Байконура запустят спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П"
Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, способный делать высокодетальные снимки поверхности планеты с разрешением 70 сантиметров, будет запущен РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T04:44
2024-03-31T04:44
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, способный делать высокодетальные снимки поверхности планеты с разрешением 70 сантиметров, будет запущен на орбиту в воскресенье с космодрома Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". "Запуск спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4. Дата и время пуска: 31 марта, 12.37 мск", - говорится в материалах госкорпорации. Отмечается, что аппарат будет выведен на орбиту ракетой "Союз-2.1б". С момента старта до отделения спутника от третьей ступени ракеты пройдет 9 минут 23 секунды. Ракета и аппарат изготовлены в самарском Ракетно-космическом центра (РКЦ) "Прогресс". Космический аппарат "Ресурс-П" № 4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов. Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что "Ресурс-П" сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. Спутник был доставлен на космодром 11 марта, а 29 марта ракету с ним установили на стартовом столе. Пуск станет пятым российским космическим стартом в 2024 году и уже третьим с Байконура. Для версии ракеты "Союз-2.1б" это будет 70-й полет. Ранее заместитель гендиректора госкорпорации Михаил Хайлов сообщил о планах на этот год запустить два таких спутника.
https://ria.ru/20240326/resurs-p-1935792575.html
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космос - риа наука, байконур (город), земля, михаил хайлов, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Михаил Хайлов, Роскосмос
С Байконура запустят спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П"

С Байконура 31 марта запустят спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П"

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Роскосмос
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, способный делать высокодетальные снимки поверхности планеты с разрешением 70 сантиметров, будет запущен на орбиту в воскресенье с космодрома Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Запуск спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4. Дата и время пуска: 31 марта, 12.37 мск", - говорится в материалах госкорпорации.
Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования земли Геотон-Л1 для космического аппарата Ресурс-П на стенде холдинга Швабе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта
26 марта, 03:10
Отмечается, что аппарат будет выведен на орбиту ракетой "Союз-2.1б". С момента старта до отделения спутника от третьей ступени ракеты пройдет 9 минут 23 секунды.
Ракета и аппарат изготовлены в самарском Ракетно-космическом центра (РКЦ) "Прогресс".
Космический аппарат "Ресурс-П" № 4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов. Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что "Ресурс-П" сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.
Спутник был доставлен на космодром 11 марта, а 29 марта ракету с ним установили на стартовом столе.
Пуск станет пятым российским космическим стартом в 2024 году и уже третьим с Байконура. Для версии ракеты "Союз-2.1б" это будет 70-й полет.
Ранее заместитель гендиректора госкорпорации Михаил Хайлов сообщил о планах на этот год запустить два таких спутника.
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