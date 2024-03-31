https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936979358.html

Спецоперация, 31 марта: ВС России ударили по объектам энергосистемы Украины

Спецоперация, 31 марта: ВС России ударили по объектам энергосистемы Украины - РИА Новости, 31.03.2024

Спецоперация, 31 марта: ВС России ударили по объектам энергосистемы Украины

ВКС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, ВСУ потеряли порядка 760 военнослужащих за сутки, в... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T19:23

2024-03-31T19:23

2024-03-31T19:23

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВКС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, ВСУ потеряли порядка 760 военнослужащих за сутки, в Белгородской области при обстреле погибла женщина. Ход спецоперацииПо данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли порядка 760 военнослужащих и два танка за сутки на разных направлениях. На аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки ЗРК С-300 ВСУ. Поражен украинский цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. На донецком направлении уничтожены два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами. ВС РФ нанесли удар по объектам энергосистемы и газодобычи УкраиныВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, сообщили в Минобороны РФ. В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. "Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве. ПВО сбила 10 снарядов РСЗО над Белгородской областьюОколо 6.00 мск средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Ярославской области, сообщили в Минобороны. Около 07.00 в воздухе над Белгородской областью уничтожены 10 реактивных снарядов украинской РСЗО Vampire. Около 17.00 сбит украинский БПЛА над территорией Белгородской области. Женщина погибла при обстреле ВСУ села Дунайка Белгородской областиЖенщина погибла при украинском обстреле села Дунайка Грайворонского округа, в момент обстрела она находилась на улице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что различные повреждения выявлены в четырех домовладениях, одной хозпостройке и трех автомобилях. Также повреждены линии газо- и электроснабжения. ⠀ В Херсонской области за неделю сдались в плен 18 украинских военныхРоссийские военные уничтожили в пригороде Херсона место дислокации СБУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, за неделю в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка, Тягинка были поражены позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад терообороны. Также Сальдо сообщил, что за неделю в Херсонской области сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов. Специалисты РФ нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии НАСАРоссийские специалисты при анализе трофейных украинских FPV-дронов нашли в них аккумуляторы, применяемые НАСА в марсианской программе, а также уникальные сплавы, используемые США в космосе, сообщил РИА Новости гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА. Видимо, первые FPV-дроны Украина собирала с помощью своих американских "партнеров", и эти батареи были установлены, так как рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах", - сказал он. Кузякин отметил, что это очень дорогие батареи, которые никто в подобной "кустарной" технике обычно не использует. Гендиректор ЦКБР также рассказал, что в переданных российскими военными трофейных дронах специалисты компании нашли алюминиевые сплавы, которые Штаты также используют в своей космической программе. "По-видимому, американцы в первые месяцы конфликта наскоро поставили Киеву FPV-дроны, и у предприятия-подрядчика не было других доступных материалов, поэтому они использовали алюминиевые сплавы, с высокой долей вероятности сделанные в рамках космической программы", - отметил Кузякин. Ракеты Taurus перестали выпускать в ФРГ из-за отсутствия заказовВ Германии в настоящее время остановлено производство крылатых ракет Taurus в связи с тем, что на них нет действующих заказов, заявил глава производящей эти вооружения компании MBDA Томас Готтшильд в интервью изданию Augsburger Allgemeine. "Для нашей отрасли это вызов, когда производство прерывается, как в случае с Taurus. В таких случаях наши поставщики, которыми зачастую являются малые и средние компании, прекращают производство. Зачастую они не могут финансово позволить себе содержание производственных линий", - добавил Готтшильд.

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https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html

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