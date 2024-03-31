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Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 31.03.2024 (обновлено: 14:36 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936941499.html
Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300
Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 31.03.2024
Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300
ВКС России за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки С-300 и другие цели, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:36
2024-03-31T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
зрк с-300
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки С-300 и другие цели, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации &lt;...&gt; уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ЗРК С-300, Россия
Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300

МО РФ сообщило об уничтожении трех пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
Удар ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки С-300 и другие цели, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <...> уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗРК С-300Россия
 
 
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