https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936941499.html

Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300

Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 31.03.2024

Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300

ВКС России за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки С-300 и другие цели, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:36

2024-03-31T13:36

2024-03-31T14:36

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

зрк с-300

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки С-300 и другие цели, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <...> уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, россия