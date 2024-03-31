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Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300
Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 31.03.2024
Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300
ВКС России за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки С-300 и другие цели, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:36
2024-03-31T13:36
2024-03-31T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
зрк с-300
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки С-300 и другие цели, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <...> уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ЗРК С-300, Россия
Российские военные уничтожили три украинские пусковые установки ЗРК С-300
МО РФ сообщило об уничтожении трех пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ