https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936940009.html

На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25

На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25 - РИА Новости, 31.03.2024

На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25

ВКС России за минувшие сутки уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в воскресенье в сводке... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:28

2024-03-31T13:28

2024-03-31T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

украина

су-25

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845285778_199:64:3071:1679_1920x0_80_0_0_9941c6c285a740d1e1d051cf290d1741.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николаевская область, украина, су-25, россия