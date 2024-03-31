https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936940009.html
На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25
На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25 - РИА Новости, 31.03.2024
На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25
ВКС России за минувшие сутки уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в воскресенье в сводке... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:28
2024-03-31T13:28
2024-03-31T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
украина
су-25
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Украина, Су-25, Россия
На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25
На аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25