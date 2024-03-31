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На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25 - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 31.03.2024 (обновлено: 14:29 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936940009.html
На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25
На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25 - РИА Новости, 31.03.2024
На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25
ВКС России за минувшие сутки уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в воскресенье в сводке... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:28
2024-03-31T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
украина
су-25
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
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безопасность, николаевская область, украина, су-25, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Украина, Су-25, Россия
На аэродроме в Николаевской области уничтожили три украинских Су-25

На аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСамолет Су-25 украинских ВВС
Самолет Су-25 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Самолет Су-25 украинских ВВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаевская областьУкраинаСу-25Россия
 
 
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