https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html

ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 31.03.2024

ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

Вооруженные силы ударили по энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:18

2024-03-31T13:18

2024-03-31T14:20

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

украина

россия

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ударили по энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны."Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", — говорится в публикации.Цели удара достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в министерстве.По данным Минобороны, нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ.Кроме того, российская армия нанесла удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, уничтожив три самолета Су-25 Воздушных сил Украины.Военное ведомство сообщало о предыдущем массированном ударе по энергетическим объектам и ПВО противника в пятницу. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отчиталась, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

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https://ria.ru/20240329/polsha-1936522853.html

https://ria.ru/20240327/kharkov-1936078479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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