ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
МО: ВКС нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России
© Sputnik / Виктор Толочко
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ударили по энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.
"Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", — говорится в публикации.
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Цели удара достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в министерстве.
По данным Минобороны, нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ.
Кроме того, российская армия нанесла удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, уничтожив три самолета Су-25 Воздушных сил Украины.
Военное ведомство сообщало о предыдущем массированном ударе по энергетическим объектам и ПВО противника в пятницу. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отчиталась, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе Украины.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.