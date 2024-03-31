Рейтинг@Mail.ru
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 31.03.2024 (обновлено: 14:20 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 31.03.2024
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
Вооруженные силы ударили по энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:18
2024-03-31T14:20
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
украина
россия
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936941447_0:0:3441:1936_1920x0_80_0_0_2aa3f27d83de94ccd4fcb5131c7b73f7.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ударили по энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны."Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", — говорится в публикации.Цели удара достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в министерстве.По данным Минобороны, нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ.Кроме того, российская армия нанесла удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, уничтожив три самолета Су-25 Воздушных сил Украины.Военное ведомство сообщало о предыдущем массированном ударе по энергетическим объектам и ПВО противника в пятницу. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отчиталась, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html
https://ria.ru/20240329/polsha-1936522853.html
https://ria.ru/20240327/kharkov-1936078479.html
украина
россия
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758402909_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_230af19d791c0689ff52f0379aedb107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воздушно-космические силы россии, украина, россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, николаевская область, вооруженные силы украины, укрэнерго, су-25
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дмитрий Песков, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Су-25
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

МО: ВКС нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ударили по энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.
"Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", — говорится в публикации.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Не восстановим. Российские удары вызвали панику на Украине
28 марта, 01:56
Цели удара достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в министерстве.
По данным Минобороны, нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ.
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине
29 марта, 07:22
Кроме того, российская армия нанесла удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, уничтожив три самолета Су-25 Воздушных сил Украины.
Военное ведомство сообщало о предыдущем массированном ударе по энергетическим объектам и ПВО противника в пятницу. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отчиталась, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе Украины.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Марочко
27 марта, 07:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииУкраинаРоссияБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий ПесковНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныУкрэнергоСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала