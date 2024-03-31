https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936904816.html

В Белгородской области уничтожили десять снарядов РСЗО ВСУ

В Белгородской области уничтожили десять снарядов РСЗО ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024

В Белгородской области уничтожили десять снарядов РСЗО ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T07:43

2024-03-31T07:43

2024-03-31T07:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

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безопасность

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого марта около 07.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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