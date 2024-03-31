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В Белгородской области уничтожили десять снарядов РСЗО ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 31.03.2024 (обновлено: 07:46 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936904816.html
В Белгородской области уничтожили десять снарядов РСЗО ВСУ
В Белгородской области уничтожили десять снарядов РСЗО ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
В Белгородской области уничтожили десять снарядов РСЗО ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T07:43
2024-03-31T07:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого марта около 07.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Белгородской области уничтожили десять снарядов РСЗО ВСУ

МО: в Белгородской области уничтожили десять снарядов РСЗО "Вампир" ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцать первого марта около 07.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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