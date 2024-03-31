Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР показали "подземный город" для бойцов с передовой - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 31.03.2024 (обновлено: 07:47 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936901911.html
В ЛНР показали "подземный город" для бойцов с передовой
В ЛНР показали "подземный город" для бойцов с передовой - РИА Новости, 31.03.2024
В ЛНР показали "подземный город" для бойцов с передовой
Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали кадры первого построенного в ЛНР "подземного города" для бойцов, вышедших с передовой, передает... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T06:05
2024-03-31T07:47
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_735d84efb3b040d603d48a34e7947cca.jpg
ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали кадры первого построенного в ЛНР "подземного города" для бойцов, вышедших с передовой, передает корреспондент РИА Новости. Подземный пункт восстановления для бойцов представляет собой построенный руками военных практически целый город под землей. Это сделано для безопасности личного состава. Возвращающиеся на восстановление с передовой бойцы могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырёхразовое горячее питание. "Здесь на стенах есть технологические карты для приготовления пищи в полевых условиях. Стоят кухни прицепные, на которых непосредственно осуществляется приготовление горячей пищи", - рассказал начальник службы продовольственного снабжения с позывным "Волга", показывая журналистам горячий цех. Он также показал протяженный переход из горячего цеха в столовые для рядового и командного состава. Внутри подземных помещений развешаны картины детей-сирот из интернатов ЛНР. Со слов "Волги", было принято решение повесить именно детские рисунки, а не наглядную агитацию, как в месте проживания личного состава. "Особенность комплекса в том, что данный объект непосредственно находится под землей. Приготовление пищи осуществляется тоже под землей, есть разделение по цехам. Ну и, самое главное, это первый подземный объект на территории ЛНР. Чтобы "запуститься", нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела", - рассказал "Волга".
https://ria.ru/20240330/vsu-1936880795.html
https://ria.ru/20240331/svyazisty-1936900779.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_6f5189f0bfad6bc8b9be6a7d4572ebf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ЛНР показали "подземный город" для бойцов с передовой

В ЛНР показали подземный город для возвращающихся с передовой бойцов ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали кадры первого построенного в ЛНР "подземного города" для бойцов, вышедших с передовой, передает корреспондент РИА Новости.
Подземный пункт восстановления для бойцов представляет собой построенный руками военных практически целый город под землей. Это сделано для безопасности личного состава. Возвращающиеся на восстановление с передовой бойцы могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырёхразовое горячее питание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
"У нас проблема": в США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ
Вчера, 22:01
"Здесь на стенах есть технологические карты для приготовления пищи в полевых условиях. Стоят кухни прицепные, на которых непосредственно осуществляется приготовление горячей пищи", - рассказал начальник службы продовольственного снабжения с позывным "Волга", показывая журналистам горячий цех.
Он также показал протяженный переход из горячего цеха в столовые для рядового и командного состава. Внутри подземных помещений развешаны картины детей-сирот из интернатов ЛНР. Со слов "Волги", было принято решение повесить именно детские рисунки, а не наглядную агитацию, как в месте проживания личного состава.
"Особенность комплекса в том, что данный объект непосредственно находится под землей. Приготовление пищи осуществляется тоже под землей, есть разделение по цехам. Ну и, самое главное, это первый подземный объект на территории ЛНР. Чтобы "запуститься", нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела", - рассказал "Волга".
Связист ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Минобороны показало, как бойцы обеспечивают связь на передовой
05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала