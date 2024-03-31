https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936901911.html

В ЛНР показали "подземный город" для бойцов с передовой

В ЛНР показали "подземный город" для бойцов с передовой - РИА Новости, 31.03.2024

В ЛНР показали "подземный город" для бойцов с передовой

Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали кадры первого построенного в ЛНР "подземного города" для бойцов, вышедших с передовой, передает... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T06:05

2024-03-31T06:05

2024-03-31T07:47

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали кадры первого построенного в ЛНР "подземного города" для бойцов, вышедших с передовой, передает корреспондент РИА Новости. Подземный пункт восстановления для бойцов представляет собой построенный руками военных практически целый город под землей. Это сделано для безопасности личного состава. Возвращающиеся на восстановление с передовой бойцы могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырёхразовое горячее питание. "Здесь на стенах есть технологические карты для приготовления пищи в полевых условиях. Стоят кухни прицепные, на которых непосредственно осуществляется приготовление горячей пищи", - рассказал начальник службы продовольственного снабжения с позывным "Волга", показывая журналистам горячий цех. Он также показал протяженный переход из горячего цеха в столовые для рядового и командного состава. Внутри подземных помещений развешаны картины детей-сирот из интернатов ЛНР. Со слов "Волги", было принято решение повесить именно детские рисунки, а не наглядную агитацию, как в месте проживания личного состава. "Особенность комплекса в том, что данный объект непосредственно находится под землей. Приготовление пищи осуществляется тоже под землей, есть разделение по цехам. Ну и, самое главное, это первый подземный объект на территории ЛНР. Чтобы "запуститься", нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела", - рассказал "Волга".

https://ria.ru/20240330/vsu-1936880795.html

https://ria.ru/20240331/svyazisty-1936900779.html

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луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, безопасность