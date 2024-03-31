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Ремонтники восстанавливают технику в зоне спецоперации в три смены - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 31.03.2024 (обновлено: 05:36 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936900477.html
Ремонтники восстанавливают технику в зоне спецоперации в три смены
Ремонтники восстанавливают технику в зоне спецоперации в три смены - РИА Новости, 31.03.2024
Ремонтники восстанавливают технику в зоне спецоперации в три смены
Специалисты ремонтных подразделений 1-го армейского корпуса Южной группировки войск организовали трехсменную работу по восстановлению вооружения и военной... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T05:19
2024-03-31T05:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Специалисты ремонтных подразделений 1-го армейского корпуса Южной группировки войск организовали трехсменную работу по восстановлению вооружения и военной техники, сообщило министерство обороны РФ. "Выездная бригада - едем обеспечиваем ремонт... Поддерживаем наших ребят, чтобы у них все работало... Ломается техника - мы едем в любое время суток," - сказал военнослужащий ремонтного подразделения с позывным "Зять". Работа ремонтных мастерских организована в полевых условиях в одном из тыловых районов специальной военной операции на территории ДНР. Особое внимание специалисты-ремонтники уделяют вопросам обслуживания и ремонта вооружения и техники войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. В целях поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий в первую очередь ремонтируются образцы, которые необходимы для выполнения боевой задачи: все модификации основных боевых танков, самоходных артиллерийских установок, боевых машин пехоты. Кроме того, военнослужащие ремонтных подразделений осуществляют модернизацию техники и вооружения. Например, оборудуют бронетехнику дополнительными защитными экранами. В ремонтных подразделениях Южной группировки войск специалисты не только осуществляют плановый и срочный ремонт колесной и гусеничной техники, уже работающей в зоне проведения СВО, но и проводят полный цикл предбоевой подготовки новой техники, поступающей с заводов-изготовителей.
https://ria.ru/20240103/mo-1919573046.html
https://ria.ru/20240222/tanki-1928991733.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Ремонтники восстанавливают технику в зоне спецоперации в три смены

МО: военные ремонтники восстанавливают технику в зоне СВО в три смены

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный инженер
Военный инженер - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Специалисты ремонтных подразделений 1-го армейского корпуса Южной группировки войск организовали трехсменную работу по восстановлению вооружения и военной техники, сообщило министерство обороны РФ.
"Выездная бригада - едем обеспечиваем ремонт... Поддерживаем наших ребят, чтобы у них все работало... Ломается техника - мы едем в любое время суток," - сказал военнослужащий ремонтного подразделения с позывным "Зять".
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Лишь семь процентов российской военной техники с СВО возвращают на ремонт
3 января, 13:40
Работа ремонтных мастерских организована в полевых условиях в одном из тыловых районов специальной военной операции на территории ДНР. Особое внимание специалисты-ремонтники уделяют вопросам обслуживания и ремонта вооружения и техники войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.
В целях поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий в первую очередь ремонтируются образцы, которые необходимы для выполнения боевой задачи: все модификации основных боевых танков, самоходных артиллерийских установок, боевых машин пехоты.
Кроме того, военнослужащие ремонтных подразделений осуществляют модернизацию техники и вооружения. Например, оборудуют бронетехнику дополнительными защитными экранами.
В ремонтных подразделениях Южной группировки войск специалисты не только осуществляют плановый и срочный ремонт колесной и гусеничной техники, уже работающей в зоне проведения СВО, но и проводят полный цикл предбоевой подготовки новой техники, поступающей с заводов-изготовителей.
Погрузка БМП-1 после ремонта, произведенного подразделением группировки войск Восток. 21 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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