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Артиллеристы ВДВ уничтожили склад ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 31.03.2024
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05:03 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936899465.html
Артиллеристы ВДВ уничтожили склад ВСУ на Северском направлении
Артиллеристы ВДВ уничтожили склад ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 31.03.2024
Артиллеристы ВДВ уничтожили склад ВСУ на Северском направлении
Артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на северском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T05:03
2024-03-31T05:03
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на Северском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что, нанеся удар по району скопления солдат ВСУ, артиллеристы облегчили боевую работу штурмовым группам десантников, которые впоследствии зашли на опорный пункт, по которому отработала артиллерия и произвели его зачистку. "В этом же районе точным огнем гаубиц Д-20 был уничтожен полевой склад с боеприпасами", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240330/abrams-1936885368.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Артиллеристы ВДВ уничтожили склад ВСУ на Северском направлении

МО: артиллеристы ВДВ уничтожили пехоту и склад ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на Северском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве.
Танк Abrams в зоне СВО
Источник: российские войска подбили Abrams под Авдеевкой
Вчера, 23:22
Уточняется, что, нанеся удар по району скопления солдат ВСУ, артиллеристы облегчили боевую работу штурмовым группам десантников, которые впоследствии зашли на опорный пункт, по которому отработала артиллерия и произвели его зачистку.
"В этом же районе точным огнем гаубиц Д-20 был уничтожен полевой склад с боеприпасами", - сообщили в МО РФ.
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