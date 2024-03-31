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Артиллеристы ВДВ уничтожили склад ВСУ на Северском направлении

Артиллеристы ВДВ уничтожили склад ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 31.03.2024

Артиллеристы ВДВ уничтожили склад ВСУ на Северском направлении

Артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на северском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T05:03

2024-03-31T05:03

2024-03-31T05:03

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на Северском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что, нанеся удар по району скопления солдат ВСУ, артиллеристы облегчили боевую работу штурмовым группам десантников, которые впоследствии зашли на опорный пункт, по которому отработала артиллерия и произвели его зачистку. "В этом же районе точным огнем гаубиц Д-20 был уничтожен полевой склад с боеприпасами", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240330/abrams-1936885368.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность, украина