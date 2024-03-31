https://ria.ru/20240331/sochi-1936908578.html

Стало известно, когда рассеются туманы в Сочи

Стало известно, когда рассеются туманы в Сочи - РИА Новости, 31.03.2024

Стало известно, когда рассеются туманы в Сочи

Непогода в виде сильных туманов в Сочи сохранится до окончания воскресенья, сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации города. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:38

2024-03-31T08:38

2024-03-31T09:13

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СОЧИ, 31 мар – РИА Новости. Непогода в виде сильных туманов в Сочи сохранится до окончания воскресенья, сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации города. В субботу на курорте также предупреждали о густых туманах, в связи с чем в акваторию Сочи перестали выходить катера и яхты. "По прогнозам синоптиков, до середины дня 31 марта 2024 года в Сочи местами ожидается туман видимость 500-1000 метров, в отдельных районах 100-300", - сказано в сообщении.Из-за не погоды все городские службы перевели на усиленный режим работы. "Ситуацию контролирует оперативный штаб", - отметили в мэрии. Как передает корреспондент РИА Новости, туман образуется больше в прибрежной части курорта, нежели предгорных районах, где ясно и солнечно.

https://ria.ru/20240321/kurorty-1934611827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

отдых в россии, новости - туризм, сочи, краснодарский край, погода