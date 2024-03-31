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Стало известно, когда рассеются туманы в Сочи - РИА Новости, 31.03.2024
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Туризм
 
08:38 31.03.2024 (обновлено: 09:13 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/sochi-1936908578.html
Стало известно, когда рассеются туманы в Сочи
Стало известно, когда рассеются туманы в Сочи - РИА Новости, 31.03.2024
Стало известно, когда рассеются туманы в Сочи
Непогода в виде сильных туманов в Сочи сохранится до окончания воскресенья, сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации города. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:38
2024-03-31T09:13
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СОЧИ, 31 мар – РИА Новости. Непогода в виде сильных туманов в Сочи сохранится до окончания воскресенья, сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации города. В субботу на курорте также предупреждали о густых туманах, в связи с чем в акваторию Сочи перестали выходить катера и яхты. "По прогнозам синоптиков, до середины дня 31 марта 2024 года в Сочи местами ожидается туман видимость 500-1000 метров, в отдельных районах 100-300", - сказано в сообщении.Из-за не погоды все городские службы перевели на усиленный режим работы. "Ситуацию контролирует оперативный штаб", - отметили в мэрии. Как передает корреспондент РИА Новости, туман образуется больше в прибрежной части курорта, нежели предгорных районах, где ясно и солнечно.
https://ria.ru/20240321/kurorty-1934611827.html
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Туризм, отдых в России, Новости - Туризм, Сочи, Краснодарский край, Погода
Стало известно, когда рассеются туманы в Сочи

Сильные туманы в Сочи сохранятся до вечера воскресенья

© Фото : пресс-служба администрации города СочиТуман в Сочи
Туман в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 мар – РИА Новости. Непогода в виде сильных туманов в Сочи сохранится до окончания воскресенья, сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации города.
В субботу на курорте также предупреждали о густых туманах, в связи с чем в акваторию Сочи перестали выходить катера и яхты.
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"По прогнозам синоптиков, до середины дня 31 марта 2024 года в Сочи местами ожидается туман видимость 500-1000 метров, в отдельных районах 100-300", - сказано в сообщении.
Из-за не погоды все городские службы перевели на усиленный режим работы. "Ситуацию контролирует оперативный штаб", - отметили в мэрии.
Как передает корреспондент РИА Новости, туман образуется больше в прибрежной части курорта, нежели предгорных районах, где ясно и солнечно.
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