https://ria.ru/20240331/skhron-1936900180.html

В ЛНР обнаружили схрон с западными боеприпасами и минами

В ЛНР обнаружили схрон с западными боеприпасами и минами - РИА Новости, 31.03.2024

В ЛНР обнаружили схрон с западными боеприпасами и минами

Специалисты международного противоминного центра Минобороны России обнаружили схрон с боеприпасами и минами западного образца на освобожденной в зоне... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T05:15

2024-03-31T05:15

2024-03-31T05:15

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Специалисты международного противоминного центра Минобороны России обнаружили схрон с боеприпасами и минами западного образца на освобожденной в зоне спецоперации территории Луганской Народной Республики, сообщил журналистам представитель центра по ЛНР, командир инженерно-саперной группы с позывным "Сталкер". "Найден схрон боеприпасов. Это взрывоопасные предметы, которыми противник не успел еще воспользоваться. Здесь гексоген утрамбованный для сброса с квадрокоптера, болгарский снаряд, также американская мина", - рассказал "Сталкер". По его словам, после отхода противник оставил на освобожденных силами ВС РФ территориях большое количество противопехотных мин, в том числе американских. В министерстве обороны РФ добавили, что в настоящее время саперы проводят разминирование гражданских объектов на освобожденных территориях ЛНР для последующего проведения там новых коммуникаций. В первую очередь саперы разминируют объекты гражданской инфраструктуры для восстановления автомобильных дорог, прокладки магистральных трубопроводов и установки линий электропередач. Уточняется, что саперы также активно ведут сплошную очистку сельхозугодий для дальнейшей обработки и засева плодородных земель. "В ходе разминирования инженерно-саперные подразделения ежедневно обрабатывают до 1 гектара земли и обнаруживают несколько десятков опасных находок, в том числе иностранного и натовского образца. Все обнаруженные боеприпасы уничтожаются военными инженерами методом подрыва накладным зарядом на специализированном полигоне", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240326/zaderzhanie-1935850165.html

https://ria.ru/20240304/khimiya-1930974737.html

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россия, луганская народная республика, происшествия