https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html
В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек, пишут СМИ
В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2024
В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек, пишут СМИ
По меньшей мере семь человек погибли, еще 30 пострадали в результате взрыва автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T01:58
2024-03-31T01:58
2024-03-31T03:16
в мире
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турция
дамаск (город)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще 30 пострадали в результате взрыва автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей и спасателей."По меньшей мере семь человек погибли, 30 пострадали в субботу при взрыве автомобиля на оживленном рынке в удерживаемом повстанцами сирийском городе Азаз недалеко от турецкой границы", - говорится в сообщении агентства.По данным Рейтер, тяжелораненых доставили в местные больницы.В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников сирийского президента Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре 2022 года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
https://ria.ru/20240329/siriya-1936756081.html
сирия
турция
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в мире, сирия, турция, дамаск (город), башар асад
В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), Башар Асад
В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек, пишут СМИ
Reuters: в Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек, 30 пострадали