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Безумие. Слова Шольца о России вызвали шок в Германии - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 31.03.2024 (обновлено: 19:37 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/sholts-1936912806.html
Безумие. Слова Шольца о России вызвали шок в Германии
Безумие. Слова Шольца о России вызвали шок в Германии - РИА Новости, 31.03.2024
Безумие. Слова Шольца о России вызвали шок в Германии
Читатели немецкого издания Focus раскритиковали обращение канцлера Германии Олафа Шольца к немцам, в котором он утверждает, что в "борьбе за справедливый мир",... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:12
2024-03-31T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
германия
олаф шольц
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus раскритиковали обращение канцлера Германии Олафа Шольца к немцам, в котором он утверждает, что в "борьбе за справедливый мир", Запад будет поддерживать Украину в конфликте с Россией. "Хороший канцлер не тратил бы наши деньги на Украину", — написал один из комментаторов. "Справедливый мир — это то, как скажут США?" — поддержал другой. "Хватит платить за это безумие", — отметил третий. "Россия не собирается воевать с Европой, не надо ее провоцировать", — поделился мнением еще один из пользователей. "Лучше стремиться к миру", — заключили читатели. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.
https://ria.ru/20240331/putin-1936917489.html
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в мире, германия, олаф шольц, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия, Украина

Безумие. Слова Шольца о России вызвали шок в Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus раскритиковали обращение канцлера Германии Олафа Шольца к немцам, в котором он утверждает, что в "борьбе за справедливый мир", Запад будет поддерживать Украину в конфликте с Россией.

"Хороший канцлер не тратил бы наши деньги на Украину", — написал один из комментаторов.
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"Справедливый мир — это то, как скажут США?" — поддержал другой.

"Хватит платить за это безумие", — отметил третий.

"Россия не собирается воевать с Европой, не надо ее провоцировать", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Лучше стремиться к миру", — заключили читатели.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.
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