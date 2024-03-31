https://ria.ru/20240331/sholts-1936912806.html

Безумие. Слова Шольца о России вызвали шок в Германии

Безумие. Слова Шольца о России вызвали шок в Германии - РИА Новости, 31.03.2024

Безумие. Слова Шольца о России вызвали шок в Германии

Читатели немецкого издания Focus раскритиковали обращение канцлера Германии Олафа Шольца к немцам, в котором он утверждает, что в "борьбе за справедливый мир",... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T09:12

2024-03-31T09:12

2024-03-31T19:37

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus раскритиковали обращение канцлера Германии Олафа Шольца к немцам, в котором он утверждает, что в "борьбе за справедливый мир", Запад будет поддерживать Украину в конфликте с Россией. "Хороший канцлер не тратил бы наши деньги на Украину", — написал один из комментаторов. "Справедливый мир — это то, как скажут США?" — поддержал другой. "Хватит платить за это безумие", — отметил третий. "Россия не собирается воевать с Европой, не надо ее провоцировать", — поделился мнением еще один из пользователей. "Лучше стремиться к миру", — заключили читатели. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.

https://ria.ru/20240331/putin-1936917489.html

https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936926895.html

германия

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в мире, германия, олаф шольц, владимир путин, россия, украина