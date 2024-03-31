Безумие. Слова Шольца о России вызвали шок в Германии
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus раскритиковали обращение канцлера Германии Олафа Шольца к немцам, в котором он утверждает, что в "борьбе за справедливый мир", Запад будет поддерживать Украину в конфликте с Россией.
"Хороший канцлер не тратил бы наши деньги на Украину", — написал один из комментаторов.
"Хороший канцлер не тратил бы наши деньги на Украину", — написал один из комментаторов.
"Справедливый мир — это то, как скажут США?" — поддержал другой.
"Хватит платить за это безумие", — отметил третий.
"Россия не собирается воевать с Европой, не надо ее провоцировать", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Лучше стремиться к миру", — заключили читатели.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.
"Хватит платить за это безумие", — отметил третий.
"Россия не собирается воевать с Европой, не надо ее провоцировать", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Лучше стремиться к миру", — заключили читатели.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.