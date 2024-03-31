https://ria.ru/20240331/serbiya-1936983436.html

Нейтралитет требует военной мощи. Сербия закупает РСЗО, истребители и БПЛА

Нейтралитет требует военной мощи. Сербия закупает РСЗО, истребители и БПЛА - РИА Новости, 31.03.2024

Нейтралитет требует военной мощи. Сербия закупает РСЗО, истребители и БПЛА

Армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БПЛА с упором на продукцию отечественной промышленности, военный нейтралитет требует укрепления обороноспособности... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T19:50

2024-03-31T19:50

2024-03-31T20:00

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БАТАЙНИЦА (Сербия), 31 мар - РИА Новости. Армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БПЛА с упором на продукцию отечественной промышленности, военный нейтралитет требует укрепления обороноспособности и огневой мощи, заявил сербский президент Александр Вучич. В воскресенье президент - верховный главнокомандующий Сербии с главой минобороны Милошем Вучевичем, спикером парламента Аной Брнабич и руководством вооруженных сил осмотрели крупнейший военный аэродром в Батайнице под Белградом. Среди присутствующих также был президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Особое внимание президент Сербии и командование уделили истребителям в составе 204-й бригады ВВС и ПВО Сербии, пара МиГ-29 вылетела при них на дежурство. Президент коснулся переговоров о покупке самолётов, в ходе предстоящего визита во Францию он планирует обсудить с президентом этой страны Эммануэлем Макроном приобретение нескольких истребителей Rafale. В апреле 2022 года Вучич сообщил, что власти Сербии ведут переговоры с руководством Франции о приобретении 12 новых самолетов Rafale и еще о 12 бывших в употреблении Rafale с другой страной. "Мы в процессе приобретения новых аппаратов, вскоре будете оповещены, несколько истребителей для армии Сербии. Приобретаем много других вещей и продолжаем укреплять нашу армию, но прежде всего, опираемся на отечественную промышленность, отечественное производство", - заявил Вучич присутствующим. По его словам, сербская военная промышленность должна сосредоточиться на работе над беспилотными наземными платформами и беспилотными летательными аппаратами. "Об этом говорю особо и уже через 20 дней увидите первые боевые стрельбы и применение сербских БПЛА, официальные первые не испытательные стрельбы, но в составе армии Сербии. Вы 20 апреля (перед 23 апреля – Днем армии Сербии – ред.) сможете увидеть и убедиться, способны ли мы производить дроны, сделали мы их, и могут ли они попасть во что-то. Впервые сможете увидеть БПЛА "Комарац" и "Осица", надеюсь, что до конца года увидите и "Гавран", они покажут большие отличия относительно других. Для нас важно, что можем сами защищать свое небо", - отметил президент Сербии. "Мы приобрели, заказали и вскоре поступят несколько десятков комплексов РСЗО в нашу страну, что драматично усилит нашу огневую мощь, но всего этого недостаточно. Потому что вы должны учитывать специфичность позиции нашей страны, которая одна единственная военно-нейтральная в этой части света и мы должны понимать, с каким вызовами сталкиваемся", - подчеркнул сербский лидер. Модернизация армии СербииВ феврале на праздник Сретения Господня, в День государственности Сербии на военном показе в городе Ниш гражданам представили комплекс РЭБ "Репеллент", полученный по контракту из РФ. Вучич там заявил, что повторение бомбардировок НАТО Сербии, таким образом как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО из РФ и КНР, после осмотра ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими целую территорию страны. В сентябре 2023 года Вучич сообщил, что Белград оплатил в России комплекс РЭБ "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой, когда "началась война". Тогда же он рассказал о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине. Сербский лидер заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить. Глава сербского государства в ноябре 2023 года осмотрел на военном аэродроме Батайница под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П, а также полученные ранее два испанских транспортных самолета CASA C-295 и вертолеты Н145. Девять H145 Сербия уже приобрела в 2020 году – четыре для полиции и пять для армии. Сербский лидер также рассказал, что Белград приобрел 22 радиолокационных станции, "чего не делал со времен Югославии".

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

https://ria.ru/20240309/zapad-1932028032.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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сербия, белград (город), россия, александр вучич, милош вучевич, ана брнабич, нато