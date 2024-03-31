https://ria.ru/20240331/sbu-1936959202.html

Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области - РИА Новости, 31.03.2024

Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

Российские войска уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:22

2024-03-31T16:22

2024-03-31T21:48

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации "СБУ", — написал он.Кроме того, российские военные за неделю поразили позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад терообороны в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка, Тягинка, уточнил глава региона."Наши бойцы успешно выкуривали украинских боевиков из подвалов в Крынках, поражали плавсредства противника на реке Днепр, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов", — добавил Сальдо.При этом противник продолжал террористические атаки на Херсонскую область. По словам губернатора, в среднем украинские войска выпускали по 40 артснарядов в сутки, наносили удары FPV-дронами по объектам энергетической инфраструктуры, больницам, общественным зданиям и автомобилям в Алешкинском, Каховском, Голопристанском, Новокаховском и других округах. "Для обстрелов населенных пунктов в глубине от ЛБС использовал (Противник. — Прим. ред.) ракеты. К сожалению, <...> погибла шестилетняя девочка, пять человек были ранены", — сказал он.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы. Сейчас Москва контролирует 75 процентов региона, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, пока удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20240327/terrorizm-1936211945.html

https://ria.ru/20240326/kherson-1936028186.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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