Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области
Сальдо: ВС России уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации "СБУ", — написал он.
Кроме того, российские военные за неделю поразили позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад терообороны в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка, Тягинка, уточнил глава региона.
"Наши бойцы успешно выкуривали украинских боевиков из подвалов в Крынках, поражали плавсредства противника на реке Днепр, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов", — добавил Сальдо.
При этом противник продолжал террористические атаки на Херсонскую область. По словам губернатора, в среднем украинские войска выпускали по 40 артснарядов в сутки, наносили удары FPV-дронами по объектам энергетической инфраструктуры, больницам, общественным зданиям и автомобилям в Алешкинском, Каховском, Голопристанском, Новокаховском и других округах.
В начале недели Сальдо отметил, что украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры. По его словам, они используют артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, и минометы.
"Для обстрелов населенных пунктов в глубине от ЛБС использовал (Противник. — Прим. ред.) ракеты. К сожалению, <...> погибла шестилетняя девочка, пять человек были ранены", — сказал он.
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22 июня 2022, 17:18