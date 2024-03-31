Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 31.03.2024 (обновлено: 21:48 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/sbu-1936959202.html
Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области - РИА Новости, 31.03.2024
Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области
Российские войска уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:22
2024-03-31T21:48
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
владимир сальдо
служба безопасности украины
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406428_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_30082a16281d678ce7de659ae926f6a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации "СБУ", — написал он.Кроме того, российские военные за неделю поразили позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад терообороны в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка, Тягинка, уточнил глава региона."Наши бойцы успешно выкуривали украинских боевиков из подвалов в Крынках, поражали плавсредства противника на реке Днепр, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов", — добавил Сальдо.При этом противник продолжал террористические атаки на Херсонскую область. По словам губернатора, в среднем украинские войска выпускали по 40 артснарядов в сутки, наносили удары FPV-дронами по объектам энергетической инфраструктуры, больницам, общественным зданиям и автомобилям в Алешкинском, Каховском, Голопристанском, Новокаховском и других округах. "Для обстрелов населенных пунктов в глубине от ЛБС использовал (Противник. — Прим. ред.) ракеты. К сожалению, &lt;...&gt; погибла шестилетняя девочка, пять человек были ранены", — сказал он.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы. Сейчас Москва контролирует 75 процентов региона, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, пока удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20240327/terrorizm-1936211945.html
https://ria.ru/20240326/kherson-1936028186.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3dd923ad8ab4e61d4d0daeb15b76282b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , владимир сальдо, служба безопасности украины, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

Сальдо: ВС России уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации "СБУ", — написал он.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Херсонской области задержали участника террористической организации
27 марта, 17:02
Кроме того, российские военные за неделю поразили позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад терообороны в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка, Тягинка, уточнил глава региона.
"Наши бойцы успешно выкуривали украинских боевиков из подвалов в Крынках, поражали плавсредства противника на реке Днепр, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов", — добавил Сальдо.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области строят вторую линию обороны
26 марта, 19:56
При этом противник продолжал террористические атаки на Херсонскую область. По словам губернатора, в среднем украинские войска выпускали по 40 артснарядов в сутки, наносили удары FPV-дронами по объектам энергетической инфраструктуры, больницам, общественным зданиям и автомобилям в Алешкинском, Каховском, Голопристанском, Новокаховском и других округах.

В начале недели Сальдо отметил, что украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры. По его словам, они используют артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, и минометы.

"Для обстрелов населенных пунктов в глубине от ЛБС использовал (Противник. — Прим. ред.) ракеты. К сожалению, <...> погибла шестилетняя девочка, пять человек были ранены", — сказал он.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы. Сейчас Москва контролирует 75 процентов региона, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, пока удерживают ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВладимир СальдоСлужба безопасности УкраиныБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала