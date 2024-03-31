https://ria.ru/20240331/rossiya-1936943238.html

Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ

Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024

Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ

У ВСУ нет оружия, способного справиться с российскими планирующими бомбами КАБ, сообщает Forbes. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:53

2024-03-31T13:53

2024-03-31T13:53

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. У ВСУ нет оружия, способного справиться с российскими планирующими бомбами КАБ, сообщает Forbes."Планирующие бомбы КАБ - это "чудо-оружие" русских, против которого у украинцев практически нет контрмер", — пишет издание.В статье указывается, что российским войскам понадобилась лишь пара сотен таких бомб, чтобы полностью уничтожить оборону ВСУ в районе Авдеевки."От зданий остается лишь воронка после попадания всего одной бомбы", — поделился с Forbes солдат ВСУ, отступавший из Авдеевки.В то же время Украина располагает крайне ограниченным количеством американских зенитных комплексов Patriot, которыми не может рисковать, говорится в материале.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет им наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.В декабре секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко заявил, что у украинских войск нет средств для противодействия управляемым авиабомбам, которые использует Россия.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934966383.html

https://ria.ru/20240331/germaniya-1936931947.html

https://ria.ru/20240331/frantsiya-1936910119.html

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в мире, авдеевка, украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины