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Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
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13:53 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/rossiya-1936943238.html
Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ
Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ
У ВСУ нет оружия, способного справиться с российскими планирующими бомбами КАБ, сообщает Forbes. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:53
2024-03-31T13:53
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. У ВСУ нет оружия, способного справиться с российскими планирующими бомбами КАБ, сообщает Forbes."Планирующие бомбы КАБ - это "чудо-оружие" русских, против которого у украинцев практически нет контрмер", — пишет издание.В статье указывается, что российским войскам понадобилась лишь пара сотен таких бомб, чтобы полностью уничтожить оборону ВСУ в районе Авдеевки."От зданий остается лишь воронка после попадания всего одной бомбы", — поделился с Forbes солдат ВСУ, отступавший из Авдеевки.В то же время Украина располагает крайне ограниченным количеством американских зенитных комплексов Patriot, которыми не может рисковать, говорится в материале.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет им наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.В декабре секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко заявил, что у украинских войск нет средств для противодействия управляемым авиабомбам, которые использует Россия.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934966383.html
https://ria.ru/20240331/germaniya-1936931947.html
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в мире, авдеевка, украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины
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Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ

Forbes: российские планирующие бомбы КАБ уничтожают оборону ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. У ВСУ нет оружия, способного справиться с российскими планирующими бомбами КАБ, сообщает Forbes.
"Планирующие бомбы КАБ - это "чудо-оружие" русских, против которого у украинцев практически нет контрмер", — пишет издание.
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В статье указывается, что российским войскам понадобилась лишь пара сотен таких бомб, чтобы полностью уничтожить оборону ВСУ в районе Авдеевки.
"От зданий остается лишь воронка после попадания всего одной бомбы", — поделился с Forbes солдат ВСУ, отступавший из Авдеевки.
В то же время Украина располагает крайне ограниченным количеством американских зенитных комплексов Patriot, которыми не может рисковать, говорится в материале.
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Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет им наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
В декабре секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко заявил, что у украинских войск нет средств для противодействия управляемым авиабомбам, которые использует Россия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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