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Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ
Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ
У ВСУ нет оружия, способного справиться с российскими планирующими бомбами КАБ, сообщает Forbes. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:53
2024-03-31T13:53
2024-03-31T13:53
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. У ВСУ нет оружия, способного справиться с российскими планирующими бомбами КАБ, сообщает Forbes."Планирующие бомбы КАБ - это "чудо-оружие" русских, против которого у украинцев практически нет контрмер", — пишет издание.В статье указывается, что российским войскам понадобилась лишь пара сотен таких бомб, чтобы полностью уничтожить оборону ВСУ в районе Авдеевки."От зданий остается лишь воронка после попадания всего одной бомбы", — поделился с Forbes солдат ВСУ, отступавший из Авдеевки.В то же время Украина располагает крайне ограниченным количеством американских зенитных комплексов Patriot, которыми не может рисковать, говорится в материале.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет им наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.В декабре секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко заявил, что у украинских войск нет средств для противодействия управляемым авиабомбам, которые использует Россия.
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Остается воронка. В США назвали российское оружие, вызывающее ужас у ВСУ
Forbes: российские планирующие бомбы КАБ уничтожают оборону ВСУ