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Катастрофа. Стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 31.03.2024 (обновлено: 14:26 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/rossiya-1936935398.html
Катастрофа. Стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России
Катастрофа. Стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России - РИА Новости, 31.03.2024
Катастрофа. Стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России
Европа совершила необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага, пишет издание Advance. "Европа попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:51
2024-03-31T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
европа
россия
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европа совершила необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага, пишет издание Advance. "Европа попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни &lt;...&gt; Вооруженный конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Евросоюз разрушил надежды на стратегическую автономию, потому что если раньше он был вассалом США, то сейчас его статус еще понизился.По мнению автора, если Европа не пробудится и не поймет, что проиграла конфликт на Украине, то изменится до неузнаваемости, и под контроль ее возьмут по-настоящему темные силы, и это не россияне.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936926895.html
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в мире, европа, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Украина
Катастрофа. Стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России

Advance: ЕС пошел на необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европа совершила необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага, пишет издание Advance.

"Европа попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни <...> Вооруженный конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Евросоюз разрушил надежды на стратегическую автономию, потому что если раньше он был вассалом США, то сейчас его статус еще понизился.

По мнению автора, если Европа не пробудится и не поймет, что проиграла конфликт на Украине, то изменится до неузнаваемости, и под контроль ее возьмут по-настоящему темные силы, и это не россияне.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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