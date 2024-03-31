https://ria.ru/20240331/rossiya-1936935398.html

Катастрофа. Стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России

Катастрофа. Стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России - РИА Новости, 31.03.2024

Катастрофа. Стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России

Европа совершила необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага, пишет издание Advance. "Европа попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T12:51

2024-03-31T12:51

2024-03-31T14:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европа совершила необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага, пишет издание Advance. "Европа попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни <...> Вооруженный конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Евросоюз разрушил надежды на стратегическую автономию, потому что если раньше он был вассалом США, то сейчас его статус еще понизился.По мнению автора, если Европа не пробудится и не поймет, что проиграла конфликт на Украине, то изменится до неузнаваемости, и под контроль ее возьмут по-настоящему темные силы, и это не россияне.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936926895.html

https://ria.ru/20240331/sholts-1936912806.html

европа

россия

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