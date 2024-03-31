Катастрофа. Стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России
Advance: ЕС пошел на необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европа совершила необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага, пишет издание Advance.
"Европа попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни <...> Вооруженный конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы", — говорится в публикации.
"Европа попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни <...> Вооруженный конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Евросоюз разрушил надежды на стратегическую автономию, потому что если раньше он был вассалом США, то сейчас его статус еще понизился.
По мнению автора, если Европа не пробудится и не поймет, что проиграла конфликт на Украине, то изменится до неузнаваемости, и под контроль ее возьмут по-настоящему темные силы, и это не россияне.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
По мнению автора, если Европа не пробудится и не поймет, что проиграла конфликт на Украине, то изменится до неузнаваемости, и под контроль ее возьмут по-настоящему темные силы, и это не россияне.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>