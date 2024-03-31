https://ria.ru/20240331/regiony-1936987975.html

В Киеве забили тревогу из-за действий России в новых регионах

В Киеве забили тревогу из-за действий России в новых регионах - РИА Новости, 01.04.2024

В Киеве забили тревогу из-за действий России в новых регионах

Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева... РИА Новости, 01.04.2024

2024-03-31T20:49

2024-03-31T20:49

2024-04-01T04:47

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь. "Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему", - сказал Буданов* в эфире всеукраинского телемарафона. При этом он заявил, что собирается "справиться" с с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт "в принципе есть". Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов 21 марта заявил, что строящаяся железная дорога в Крым, проходящая по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, является "значимой целью" для Киева. Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалась. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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в мире, украина, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)