https://ria.ru/20240331/razoblachili-1936901310.html
Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского
Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского - РИА Новости, 31.03.2024
Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского
Читатели американского издания New York Post отреагировали на недавние кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского, предположив, что это связано с его... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T05:44
2024-03-31T05:44
2024-03-31T06:01
украина
владимир зеленский
сергей шефир
олег устенко
киев
виктория нуланд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926570_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_632584298636edaff678fee1c75b7dad.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели американского издания New York Post отреагировали на недавние кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского, предположив, что это связано с его диктаторскими наклонностями и отставкой замгоссекретаря США Виктории Нуланд.Ранее президент Украины уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали советники Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий и ряд других."Не удивлен этим его поступком. Теперь он сможет прикарманить все те деньги, которые должны были пойти на их зарплаты. Готов поспорить, у него есть счет на кругленькую сумму в несколько миллиардов долларов в каком-нибудь швейцарском банке", — гласит один из самых популярных комментариев."Наверно, он недоволен тем, как распределяются миллиарды наших долларов, которые ему еще отправят", — посетовал другой комментатор."Если возникает необходимость уволить столько людей за раз, это наводит на мысль, что проблемой было вовсе не исполнение ими должностных обязанностей", — заметил третий."Он новоиспеченный диктатор. Увольняет их всех (казнил бы, да только нельзя у всего мира на виду). Вероятно, все они были не согласны с ним по какой-то из стратегий", — предположил один из комментаторов."Этого следовало ожидать после того, как настоящий президент Украины (Виктория Нуланд) ушла в отставку несколько недель назад", — сыронизировал еще один читатель.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки в офисе президента продиктованы "оптимизацией" штата.
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936894330.html
https://ria.ru/20240331/koshelek-1936896672.html
https://ria.ru/20240330/odessa-1936859301.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74f919da945e604cf9e65cf5be632a58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, сергей шефир, олег устенко, киев, виктория нуланд, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Олег Устенко, Киев, Виктория Нуланд, В мире
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Читатели американского издания New York Post
отреагировали на недавние кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского, предположив, что это связано с его диктаторскими наклонностями и отставкой замгоссекретаря США Виктории Нуланд.
Ранее президент Украины
уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира
— директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали советники Олег Устенко
, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий
и ряд других.
"Не удивлен этим его поступком. Теперь он сможет прикарманить все те деньги, которые должны были пойти на их зарплаты. Готов поспорить, у него есть счет на кругленькую сумму в несколько миллиардов долларов в каком-нибудь швейцарском банке", — гласит один из самых популярных комментариев.
"Наверно, он недоволен тем, как распределяются миллиарды наших долларов, которые ему еще отправят", — посетовал другой комментатор.
"Если возникает необходимость уволить столько людей за раз, это наводит на мысль, что проблемой было вовсе не исполнение ими должностных обязанностей", — заметил третий.
"Он новоиспеченный диктатор. Увольняет их всех (казнил бы, да только нельзя у всего мира на виду). Вероятно, все они были не согласны с ним по какой-то из стратегий", — предположил один из комментаторов.
"Этого следовало ожидать после того, как настоящий президент Украины (Виктория Нуланд
) ушла в отставку несколько недель назад", — сыронизировал еще один читатель.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки в офисе президента продиктованы "оптимизацией" штата.