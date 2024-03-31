https://ria.ru/20240331/razoblachili-1936901310.html

Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского

Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского - РИА Новости, 31.03.2024

Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского

Читатели американского издания New York Post отреагировали на недавние кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского, предположив, что это связано с его... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T05:44

2024-03-31T05:44

2024-03-31T06:01

украина

владимир зеленский

сергей шефир

олег устенко

киев

виктория нуланд

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели американского издания New York Post отреагировали на недавние кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского, предположив, что это связано с его диктаторскими наклонностями и отставкой замгоссекретаря США Виктории Нуланд.Ранее президент Украины уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали советники Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий и ряд других."Не удивлен этим его поступком. Теперь он сможет прикарманить все те деньги, которые должны были пойти на их зарплаты. Готов поспорить, у него есть счет на кругленькую сумму в несколько миллиардов долларов в каком-нибудь швейцарском банке", — гласит один из самых популярных комментариев."Наверно, он недоволен тем, как распределяются миллиарды наших долларов, которые ему еще отправят", — посетовал другой комментатор."Если возникает необходимость уволить столько людей за раз, это наводит на мысль, что проблемой было вовсе не исполнение ими должностных обязанностей", — заметил третий."Он новоиспеченный диктатор. Увольняет их всех (казнил бы, да только нельзя у всего мира на виду). Вероятно, все они были не согласны с ним по какой-то из стратегий", — предположил один из комментаторов."Этого следовало ожидать после того, как настоящий президент Украины (Виктория Нуланд) ушла в отставку несколько недель назад", — сыронизировал еще один читатель.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки в офисе президента продиктованы "оптимизацией" штата.

https://ria.ru/20240331/ukraina-1936894330.html

https://ria.ru/20240331/koshelek-1936896672.html

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украина, владимир зеленский, сергей шефир, олег устенко, киев, виктория нуланд, в мире