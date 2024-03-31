Рейтинг@Mail.ru
Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 31.03.2024 (обновлено: 06:01 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/razoblachili-1936901310.html
Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского
Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского - РИА Новости, 31.03.2024
Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского
Читатели американского издания New York Post отреагировали на недавние кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского, предположив, что это связано с его... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T05:44
2024-03-31T06:01
украина
владимир зеленский
сергей шефир
олег устенко
киев
виктория нуланд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926570_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_632584298636edaff678fee1c75b7dad.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели американского издания New York Post отреагировали на недавние кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского, предположив, что это связано с его диктаторскими наклонностями и отставкой замгоссекретаря США Виктории Нуланд.Ранее президент Украины уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали советники Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий и ряд других."Не удивлен этим его поступком. Теперь он сможет прикарманить все те деньги, которые должны были пойти на их зарплаты. Готов поспорить, у него есть счет на кругленькую сумму в несколько миллиардов долларов в каком-нибудь швейцарском банке", — гласит один из самых популярных комментариев."Наверно, он недоволен тем, как распределяются миллиарды наших долларов, которые ему еще отправят", — посетовал другой комментатор."Если возникает необходимость уволить столько людей за раз, это наводит на мысль, что проблемой было вовсе не исполнение ими должностных обязанностей", — заметил третий."Он новоиспеченный диктатор. Увольняет их всех (казнил бы, да только нельзя у всего мира на виду). Вероятно, все они были не согласны с ним по какой-то из стратегий", — предположил один из комментаторов."Этого следовало ожидать после того, как настоящий президент Украины (Виктория Нуланд) ушла в отставку несколько недель назад", — сыронизировал еще один читатель.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки в офисе президента продиктованы "оптимизацией" штата.
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936894330.html
https://ria.ru/20240331/koshelek-1936896672.html
https://ria.ru/20240330/odessa-1936859301.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74f919da945e604cf9e65cf5be632a58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, сергей шефир, олег устенко, киев, виктория нуланд, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Олег Устенко, Киев, Виктория Нуланд, В мире

Настоящий президент ушел в отставку. Американцы разоблачили Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели американского издания New York Post отреагировали на недавние кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского, предположив, что это связано с его диктаторскими наклонностями и отставкой замгоссекретаря США Виктории Нуланд.
Ранее президент Украины уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали советники Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий и ряд других.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти
03:07
"Не удивлен этим его поступком. Теперь он сможет прикарманить все те деньги, которые должны были пойти на их зарплаты. Готов поспорить, у него есть счет на кругленькую сумму в несколько миллиардов долларов в каком-нибудь швейцарском банке", — гласит один из самых популярных комментариев.
"Наверно, он недоволен тем, как распределяются миллиарды наших долларов, которые ему еще отправят", — посетовал другой комментатор.
"Если возникает необходимость уволить столько людей за раз, это наводит на мысль, что проблемой было вовсе не исполнение ими должностных обязанностей", — заметил третий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Сделал ноги. Раскрыты неожиданные подробности зачистки окружения Зеленского
03:48
"Он новоиспеченный диктатор. Увольняет их всех (казнил бы, да только нельзя у всего мира на виду). Вероятно, все они были не согласны с ним по какой-то из стратегий", — предположил один из комментаторов.
"Этого следовало ожидать после того, как настоящий президент Украины (Виктория Нуланд) ушла в отставку несколько недель назад", — сыронизировал еще один читатель.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки в офисе президента продиктованы "оптимизацией" штата.
Железнодорожный вокзал в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
"Как и Крым". В США сделали пугающее предупреждение об Одессе
Вчера, 18:37
 
УкраинаВладимир ЗеленскийСергей ШефирОлег УстенкоКиевВиктория НуландВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала