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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор по делу о хищении - РИА Новости, 31.03.2024
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10:40 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/rakova-1936923474.html
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор по делу о хищении
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор по делу о хищении - РИА Новости, 31.03.2024
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор по делу о хищении
Бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова подала в Никулинский суд Москвы апелляционную жалобу на свой приговор по делу о хищении 50 млн рублей, сообщили... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T10:40
2024-03-31T10:40
происшествия
москва
россия
марина ракова
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова подала в Никулинский суд Москвы апелляционную жалобу на свой приговор по делу о хищении 50 млн рублей, сообщили РИА Новости в инстанции. "В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Раковой", - сказали в суде. Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил Ракову к пяти годам колонии, бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев получил условный срок по делу о хищении 50 миллионов рублей. Прокурор просил приговорить обоих к реальным срокам: Ракову - к восьми годам колонии, Зуева - к шести с половиной. Также на скамье подсудимых были экс-проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Все они получили условные сроки. Федотов, Стеценко и Крючкова — по три года условно, Зак и Инкин — 4,5 и 3,5 года условно соответственно. Кроме того, суд оштрафовал всех фигурантов дела и на несколько лет запретил им занимать управленческие должности на госслужбе. Осужденные дожидаются вступления приговора в силу под подписками о невыезде. Следствие сочло, что подсудимые фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные деньги на договорах с "Шанинкой" в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Всем предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб следствие оценило в 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240326/mitvol-1935865903.html
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происшествия, москва, россия, марина ракова, сергей зуев
Происшествия, Москва, Россия, Марина Ракова, Сергей Зуев
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор по делу о хищении

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор за хищение 50 млн руб

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова
Экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова подала в Никулинский суд Москвы апелляционную жалобу на свой приговор по делу о хищении 50 млн рублей, сообщили РИА Новости в инстанции.
"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Раковой", - сказали в суде.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 12:19
Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил Ракову к пяти годам колонии, бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев получил условный срок по делу о хищении 50 миллионов рублей. Прокурор просил приговорить обоих к реальным срокам: Ракову - к восьми годам колонии, Зуева - к шести с половиной.
Также на скамье подсудимых были экс-проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Все они получили условные сроки. Федотов, Стеценко и Крючкова — по три года условно, Зак и Инкин — 4,5 и 3,5 года условно соответственно.
Кроме того, суд оштрафовал всех фигурантов дела и на несколько лет запретил им занимать управленческие должности на госслужбе. Осужденные дожидаются вступления приговора в силу под подписками о невыезде.
Следствие сочло, что подсудимые фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные деньги на договорах с "Шанинкой" в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Всем предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб следствие оценило в 50 миллионов рублей.
Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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