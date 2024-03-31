https://ria.ru/20240331/rakova-1936923474.html

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор по делу о хищении

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор по делу о хищении - РИА Новости, 31.03.2024

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор по делу о хищении

Бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова подала в Никулинский суд Москвы апелляционную жалобу на свой приговор по делу о хищении 50 млн рублей, сообщили... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:40

2024-03-31T10:40

2024-03-31T10:40

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россия

марина ракова

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова подала в Никулинский суд Москвы апелляционную жалобу на свой приговор по делу о хищении 50 млн рублей, сообщили РИА Новости в инстанции. "В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Раковой", - сказали в суде. Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил Ракову к пяти годам колонии, бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев получил условный срок по делу о хищении 50 миллионов рублей. Прокурор просил приговорить обоих к реальным срокам: Ракову - к восьми годам колонии, Зуева - к шести с половиной. Также на скамье подсудимых были экс-проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Все они получили условные сроки. Федотов, Стеценко и Крючкова — по три года условно, Зак и Инкин — 4,5 и 3,5 года условно соответственно. Кроме того, суд оштрафовал всех фигурантов дела и на несколько лет запретил им занимать управленческие должности на госслужбе. Осужденные дожидаются вступления приговора в силу под подписками о невыезде. Следствие сочло, что подсудимые фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные деньги на договорах с "Шанинкой" в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Всем предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб следствие оценило в 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240326/mitvol-1935865903.html

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происшествия, москва, россия, марина ракова, сергей зуев