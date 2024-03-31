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Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура - РИА Новости, 31.03.2024
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Наука
 
12:38 31.03.2024 (обновлено: 12:53 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/raketa-1936934096.html
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура - РИА Новости, 31.03.2024
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос". РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:38
2024-03-31T12:53
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос". Как ожидается, спутник отделится от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска. "Ресурс-П" №4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов. Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.
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Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура

Ракета со спутником высокодетальной съемки "Ресурс-П" стартовала с Байконура

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Союз-2.1б"
Запуск ракеты Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты "Союз-2.1б". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".
Как ожидается, спутник отделится от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска.
"Ресурс-П" №4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов.
Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.
Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли готовят аппарат дистанционного зондирования Земли Ресурс-П к пуску на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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