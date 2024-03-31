https://ria.ru/20240331/raketa-1936934096.html

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура - РИА Новости, 31.03.2024

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос". РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T12:38

2024-03-31T12:38

2024-03-31T12:53

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос". Как ожидается, спутник отделится от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска. "Ресурс-П" №4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов. Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.

https://ria.ru/20240321/sputnik-1934620065.html

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