https://ria.ru/20240331/raketa-1936934096.html
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура - РИА Новости, 31.03.2024
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос". РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:38
2024-03-31T12:38
2024-03-31T12:53
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос". Как ожидается, спутник отделится от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска. "Ресурс-П" №4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов. Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.
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Космос - РИА Наука, Земля, Байконур (город), Роскосмос, Наука, Россия
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура
Ракета со спутником высокодетальной съемки "Ресурс-П" стартовала с Байконура
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".
Как ожидается, спутник отделится от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска.
"Ресурс-П" №4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов.
Кроме того, с его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.