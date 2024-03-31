https://ria.ru/20240331/pvo-1936996738.html

Израильские ВВС нанесли удары по окрестностям Дамаска, заявили в Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по окрестностям Дамаска, заявили в Сирии - РИА Новости, 31.03.2024

Израильские ВВС нанесли удары по окрестностям Дамаска, заявили в Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска, ранены двое мирных жителей, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T22:39

2024-03-31T22:39

2024-03-31T22:56

в мире

дамаск (город)

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ТУНИС, 31 мар — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска, ранены двое мирных жителей, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник."Сегодня примерно в 21.30 израильский враг совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. В результате агрессии были ранены двое мирных жителей и нанесен материальный ущерб", - сообщил источник агентству.По его словам, средства ПВО Сирии были задействованы в отражении этого налета.

https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html

дамаск (город)

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в мире, дамаск (город)