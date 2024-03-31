https://ria.ru/20240331/pvo-1936939917.html
Российские ПВО сбили почти 180 беспилотников за сутки
Российские ПВО сбили почти 180 беспилотников за сутки - РИА Новости, 31.03.2024
Российские ПВО сбили почти 180 беспилотников за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 178 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:27
2024-03-31T13:27
2024-03-31T16:04
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 178 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 580 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17951 беспилотный летательный аппарат, 492 зенитных ракетных комплекса, 15650 танков и других боевых бронированных машин, 1258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8594 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20433 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российские ПВО сбили почти 180 беспилотников за сутки
МО: российские ПВО сбили 178 беспилотников и 23 реактивных снаряда за сутки
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 178 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 580 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17951 беспилотный летательный аппарат, 492 зенитных ракетных комплекса, 15650 танков и других боевых бронированных машин, 1258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8594 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20433 единицы специальной военной автомобильной техники.