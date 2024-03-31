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Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью - РИА Новости, 31.03.2024
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T07:06
2024-03-31T07:06
2024-03-31T07:15
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ярославская область
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого марта 2024 года около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", - говорится в сообщении ведомства.ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Системы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Ярославская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью
Минобороны: средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Ярославской областью