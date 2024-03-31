https://ria.ru/20240331/pvo-1936903986.html

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью - РИА Новости, 31.03.2024

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T07:06

2024-03-31T07:06

2024-03-31T07:15

специальная военная операция на украине

ярославская область

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безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого марта 2024 года около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", - говорится в сообщении ведомства.ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Системы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ярославская область

россия

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ярославская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф