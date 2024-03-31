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Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 31.03.2024 (обновлено: 07:15 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/pvo-1936903986.html
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью - РИА Новости, 31.03.2024
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T07:06
2024-03-31T07:15
специальная военная операция на украине
ярославская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого марта 2024 года около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", - говорится в сообщении ведомства.ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Системы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ярославская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ярославская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Ярославской областью

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный комплекс
Зенитный комплекс - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Тридцать первого марта 2024 года около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", - говорится в сообщении ведомства.
ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Системы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯрославская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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