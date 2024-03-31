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Путин примет участие в заседании коллегии МВД
Путин примет участие в заседании коллегии МВД - РИА Новости, 31.03.2024
Путин примет участие в заседании коллегии МВД
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии МВД, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры выложены в Telegram-канале... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:56
2024-03-31T13:56
2024-03-31T13:56
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии МВД, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры выложены в Telegram-канале Зарубина. "Судя по всему, это произойдет на коллегии МВД, в президентском графике участие в ней", - рассказали в программе. В программе также отметили, что Путин проведет на неделе совещание с членами Совбеза, займется вопросами молодежной политики и откроет ряд социальных объектов в регионах РФ.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин