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Возмездие. Решение Путина вызвало беспокойство Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2024
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10:00 31.03.2024 (обновлено: 17:20 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/putin-1936917489.html
Возмездие. Решение Путина вызвало беспокойство Запада, пишут СМИ
Возмездие. Решение Путина вызвало беспокойство Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2024
Возмездие. Решение Путина вызвало беспокойство Запада, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и вызвал беспокойство Запада, пишет Al Mayadeen. "Он бросил вызов силам, которые... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T10:00
2024-03-31T17:20
в мире
россия
брикс
владимир путин
украина
сша
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и вызвал беспокойство Запада, пишет Al Mayadeen. "Он бросил вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича", — говорится в публикации.В статье отмечается, что среди тех, кто заинтересован в таком развитие ситуации, — Глобальный Юг, который видит возмездие там, где Запад видит дестабилизацию.Издание указывает, что конфликт на Украине знаменует собой поворотный момент в истории, он сигнализирует о переходе от однополярного к многополярному мировому порядку."Страны БРИКС занимаются созданием альтернативного финансового рынка, что еще больше ускоряет этот процесс. Шумиха вокруг использования замороженных активов России лучше всего говорит о конце финансовой гегемонии США и ЕС", — указывается в материале. Путин проделал отличную работу по защите интересов и национальной безопасности России: он не только укрепил свои позиции внутри страны, но и вдохновил государства Глобального Юга обратить взор на новые горизонты, заключило издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240331/sholts-1936912806.html
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в мире, россия, брикс, владимир путин, украина, сша, евросоюз
В мире, Россия, БРИКС, Владимир Путин, Украина, США, Евросоюз
Возмездие. Решение Путина вызвало беспокойство Запада, пишут СМИ

Al Mayadeen: Путин вызвал беспокойство Запада вызовом НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и вызвал беспокойство Запада, пишет Al Mayadeen.

"Он бросил вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что среди тех, кто заинтересован в таком развитие ситуации, — Глобальный Юг, который видит возмездие там, где Запад видит дестабилизацию.

Издание указывает, что конфликт на Украине знаменует собой поворотный момент в истории, он сигнализирует о переходе от однополярного к многополярному мировому порядку.

"Страны БРИКС занимаются созданием альтернативного финансового рынка, что еще больше ускоряет этот процесс. Шумиха вокруг использования замороженных активов России лучше всего говорит о конце финансовой гегемонии США и ЕС", — указывается в материале.

Путин проделал отличную работу по защите интересов и национальной безопасности России: он не только укрепил свои позиции внутри страны, но и вдохновил государства Глобального Юга обратить взор на новые горизонты, заключило издание.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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