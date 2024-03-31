Возмездие. Решение Путина вызвало беспокойство Запада, пишут СМИ
Al Mayadeen: Путин вызвал беспокойство Запада вызовом НАТО
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и вызвал беспокойство Запада, пишет Al Mayadeen.
"Он бросил вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича", — говорится в публикации.
"Он бросил вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что среди тех, кто заинтересован в таком развитие ситуации, — Глобальный Юг, который видит возмездие там, где Запад видит дестабилизацию.
Издание указывает, что конфликт на Украине знаменует собой поворотный момент в истории, он сигнализирует о переходе от однополярного к многополярному мировому порядку.
"Страны БРИКС занимаются созданием альтернативного финансового рынка, что еще больше ускоряет этот процесс. Шумиха вокруг использования замороженных активов России лучше всего говорит о конце финансовой гегемонии США и ЕС", — указывается в материале.
Путин проделал отличную работу по защите интересов и национальной безопасности России: он не только укрепил свои позиции внутри страны, но и вдохновил государства Глобального Юга обратить взор на новые горизонты, заключило издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Издание указывает, что конфликт на Украине знаменует собой поворотный момент в истории, он сигнализирует о переходе от однополярного к многополярному мировому порядку.
"Страны БРИКС занимаются созданием альтернативного финансового рынка, что еще больше ускоряет этот процесс. Шумиха вокруг использования замороженных активов России лучше всего говорит о конце финансовой гегемонии США и ЕС", — указывается в материале.
Путин проделал отличную работу по защите интересов и национальной безопасности России: он не только укрепил свои позиции внутри страны, но и вдохновил государства Глобального Юга обратить взор на новые горизонты, заключило издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>