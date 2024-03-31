https://ria.ru/20240331/putin-1936917489.html

Возмездие. Решение Путина вызвало беспокойство Запада, пишут СМИ

Возмездие. Решение Путина вызвало беспокойство Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2024

Возмездие. Решение Путина вызвало беспокойство Запада, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и вызвал беспокойство Запада, пишет Al Mayadeen. "Он бросил вызов силам, которые... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:00

2024-03-31T10:00

2024-03-31T17:20

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и вызвал беспокойство Запада, пишет Al Mayadeen. "Он бросил вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича", — говорится в публикации.В статье отмечается, что среди тех, кто заинтересован в таком развитие ситуации, — Глобальный Юг, который видит возмездие там, где Запад видит дестабилизацию.Издание указывает, что конфликт на Украине знаменует собой поворотный момент в истории, он сигнализирует о переходе от однополярного к многополярному мировому порядку."Страны БРИКС занимаются созданием альтернативного финансового рынка, что еще больше ускоряет этот процесс. Шумиха вокруг использования замороженных активов России лучше всего говорит о конце финансовой гегемонии США и ЕС", — указывается в материале. Путин проделал отличную работу по защите интересов и национальной безопасности России: он не только укрепил свои позиции внутри страны, но и вдохновил государства Глобального Юга обратить взор на новые горизонты, заключило издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240331/sholts-1936912806.html

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в мире, россия, брикс, владимир путин, украина, сша, евросоюз