https://ria.ru/20240331/pushkov-1936953761.html

"Взяли Париж": Пушков сделал строгое предупреждение Макрону

"Взяли Париж": Пушков сделал строгое предупреждение Макрону - РИА Новости, 31.03.2024

"Взяли Париж": Пушков сделал строгое предупреждение Макрону

Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо напомнить, что падение Наполеона началось после вторжения в Россию, написал сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T15:38

2024-03-31T15:38

2024-03-31T17:06

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо напомнить, что падение Наполеона началось после вторжения в Россию, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Эммануэль Макрон, вообще, в курсе? Или для него история началась с приходом в Елисейский дворец? Надо ему напомнить: падение Наполеона началось с вступления его армии численностью 530-550 тысяч человек в пределы России в 1812 году", — заявил политик.Пушков отметил, что почти вся армия Наполеона тогда была уничтожена, а слово "Березина" — название реки, на берегах которой противник, отступая из России, понес большие потери, — утвердилось во французском языке как олицетворение полной катастрофы.Сенатор также напомнил, что ровно 210 лет назад, 31 марта 1814 года, необдуманные действия Франции по развязыванию войны с Россией привели к падению Парижа."Большую часть армии коалиции составляли русские — 63 тысячи человек. Шестого апреля 1814 года Наполеон был вынужден отречься от трона", — напомнил Пушков.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла" в украинском конфликте. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, уточнил, что тщательно обдумал свои слова. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20240331/ukraina-1936951241.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936881473.html

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в мире, франция, россия, париж, эммануэль макрон, алексей пушков, нато